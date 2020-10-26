泰國抗爭｜國會會議反對派促巴育下台 示威者今遊行至德大使館 邊防巡警戒備

泰國國會今日起一連兩日召開特別會議，討論連月來的反政府示威，最大反對黨為泰黨認為巴育應下台，外界就質疑這場特別會議的成效和認受性。而示威者號召今日下午5時（本港下午6時）在山燕（Sam Yan）十字路口聚集，遊行到德國大使館表達對泰王哇集拉隆功長期留在德國的不滿，大批邊防巡警已在大使館外戒備，警方亦都在主要通道設置鐵絲圈。

為解決自7月起爆發的反政府示威，國會緊急召開一連兩日的特別會議，總理巴育表示：「即使我們的政見不同，我今天有信心認為每個人都仍熱愛這個國家。」

今次特別會議的成效惹人質疑，眾議院院長呂基文（Chuan Leekpai）宣佈會議開始時，兩院共731名議員中只有450人出席，加上參議院是軍政府委任，要通過修憲這類重大議案，兩院要進行共同投票，因此提案肯定難以獲得參議院支持。

根據上周一份議會聲明，這場特別會議不會討論示威者要求巴育下台、修改憲法及停止打壓反對派人士等訴求，只是會聚焦在「非法」的示威活動。有示威者指巴育根本沒誠意回應訴求，召開會議只是偽裝，更稱他們只關心在示威現場傳播武漢肺炎的風險。

最大反對黨為泰黨領袖頌蓬（Sompong Amornvivat）在會上呼籲巴育下台，他表示：「總理是國家最大的障礙和負擔，請辭職，這樣一切都會重返正軌。」不過親政府的人民改革黨議員白彭（Paiboon Nititawan）為巴育護航，指國家要由他帶領才能走出經濟危機，以及保護君主制。

學生組織「自由青年」（Free Youth）在Twitter也狠批這場特別會議，並為早前已發起於今天到德國大使館的示威造勢。大批邊防巡警已在大使館外戒備，警方亦都在主要通道設置鐵絲圈。

美聯社/法新社/路透社/泰國《曼谷郵報》

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