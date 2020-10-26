紐約票站打蛇餅 選民多久都等

「投這一票我等了很久！」美國大選11月3日舉行，因應武肺疫情，紐約市今年首度安排選民可提早投票，前天是首日。本報直擊曼哈頓一票站，上午至少逾千人排隊輪候，票站外大打蛇餅，有投票人士稱已輪候個半小時，稱等多久都要等。

「電郵門」沒動搖意向

麥迪遜廣場花園的一個票站，上午11時多已有至少逾千人輪候入場投票，人龍更圍繞整個票站。現場氣氛高漲，不少人在票站外高舉標語，部份人呼籲市民積極投票，形容「every vote counts（每一票都很重要）」。選民Meaghan Fulco稱已輪候1.5小時，「完全是值得，如果需要我們會多等四小時，因為今次選舉太重要」，她形容看到各州選民已陸續投票，終於等到可提早投票很興奮，故首日便來排隊，「希望盡快投票，因為這一票等得太久。」她在紐約居住十多年，坦言首次看到紐約人對投票如此熱熾。表明支持拜登的她，不滿特朗普處理疫情，至於拜登的「電郵門」醜聞，絲毫沒有動搖她的投票意向。

同樣急切前來投票的Mark Ferlito及Dani Luna均形容「今次是一輩子最重要的大選」，Mark形容過去四年美國並非一個「united states（團結的國家）」，他說今年大選氣氛明顯特別熱烈，可能因為上屆大家以為民主黨希拉莉可勝出，最終卻大熱倒灶，故今年民主黨支持者積極投票。

輪候隊伍中亦不乏亞裔人士，在美出生、父母是台灣人的Katherine Wu支持民主黨，因為她認為民族多元、平權很重要。