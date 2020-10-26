美國大選｜白宮再爆感染群組 彭斯圈子至少5人中招

美國大選倒數一周，總統特朗普的競選對手除了拜登，還有武漢肺炎。在特朗普堅稱美國疫情已否極泰來之際，全美單日確診例再破紀錄，白宮再爆第三波疫情，副總統彭斯據報至少5名助理中招，令選前輿論焦點再次聚焦於特朗普政府的抗疫手法。

多間美媒報道，彭斯圈子近日至少5人確診武肺，包括其幕僚長肖特（Marc Short）、貼身助理鮑亞（Zach Bauer）與非受聘於政府的政治顧問柯布斯切（Marty Obst），另外兩人皆為彭斯辦公室人員，群組恐會再擴大。

彭斯發言人奧馬利只確認索特上周六確診，並指彭斯及其夫人凱倫（Karen）周日接受病毒檢測的結果呈陰性，健康仍然良好。他又謂，彭斯雖是肖特的緊密接觸者，而按疾病控制及預防中心（CDC）建議武肺確診者的一般緊密接觸者隔離14日，以防病毒在潛伏期間傳染他人，但諮詢白宮醫療團隊後，彭斯選擇按CDC向緊急服務從業員發出的指引，繼續原定日程，其間會密切留意有否症狀，一有就要隔離，並戴口罩或實施額外防疫措施。

奧馬利無解釋僅屬共和黨黨務的競選活動，為何屬緊急服務。白宮幕僚長梅多斯就以私隱為由不公佈彭斯圈子的其餘確診者身分及人數。

選舉臨近，競選活動自然密密麻麻，據報彭斯將「直踩」至下周二大選日，他上周六到佛羅里達州造勢，發言期間不戴口罩，但搭專機時戴上，周日和周一分別北卡羅來納州和明尼蘇達州，之後重返北卡州，並走訪南卡羅來納州及中西部州分。

白宮今年3月已有多人染疫，特朗普月初確診的第二波，白宮感染群組人數估計多達30人。

全美逾850萬人確診，上周五更以8.4萬宗確診例破單日最多紀錄。然而，特朗普周日在新罕布什爾州的造勢大會上，再指美國疫情「正從高峯回落，我們有疫苗......就算無，我們也正從高峯回落」。

梅多斯周日受訪時，被問及特朗普競選陣營何不要求造勢活動出席者戴口罩，他謂主辦方有提供，但美國是「自由社會」，「我們不打算控制疫情，只想控制我們獲得疫苗、療法和其他舒緩病情方法等事實」。說法被拜登狂轟，指他「駭人地承認華府連嘗試控制疫情也放棄了，已放棄他們保護美國人基本責任」，更指特朗普應付疫情的策略一直是「舉白旗認輸」。

路透社/美國有線新聞網絡

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