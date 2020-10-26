平權示威損生意 華裔撐特平亂

特朗普對華政策強硬，加上經常將「中國病毒」掛在口邊，不過仍吸引不少華人「侵粉」支持。明尼蘇達州有亞裔共和黨組織稱，支持特朗普在「黑人的命也是命」運動上的處理手法，認為遵守法律及秩序才是治國之本，尤其明州不少華人商家無辜受到事件後期發生的搶掠等影響。

不滿民主黨冷處理

明州的亞裔美國人共和黨組織主席吳四芳接受專訪時稱，其組織於2016年成立，她約數年後接任主席。她直言自己以往較少接觸政治，四年前原本認為特朗普和民主黨希拉莉均並非很好的總統候選人，但當她了解特朗普的政策後，就認為理念與自己相近，「但我是支持他的政策，不是投他的為人。」

她贊成特朗普強調國家要有「法律與秩序」。她解釋，早前明州發生黑人運動，示威過後，有人大肆「打砸搶燒」，但當地民主黨市政府卻沒有阻止，部份位置連續燒了三天，令整個社區毀壞，當地不少華人商家亦受到影響，加上原本已因武肺受到影響，以致更長時間不能營業，故認為特朗普的手段能令為社會維持秩序。

被問到特朗普處理武肺問題，甚至指摘中國為病毒源頭，她直言亦不希望特朗普如此說，因為的確有亞裔人士因此受歧視，但她承認也許特朗普說中了不少人心中的想法。她又認為特在處理疫情並非完全正確，但已盡了最大努力。