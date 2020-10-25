大法官人選｜參院通過限制辯論防民主黨拉布 巴雷特任命料周一獲確認

美國總統特朗普提名保守派法官巴雷特（Amy Coney Barrett）填補病逝的金斯柏格，參議院罕有周日開會，通過動議限制任命案的辯論時間，為最快周一通過任命案掃清障礙。

限制辯論動議以51票贊成48票反對獲得通過。兩名共和黨員「倒戈」：阿拉斯加州參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）和緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）早前表明反對在臨近大選之際確試大法官任命。

不過，參議院由共和黨控制，通過任命幾無懸念。穆爾科斯基周六也表明會支持任命巴雷特。

參議院司法委員會上周五已在民主黨杯葛下，以12比0通過任命案，轉較全院表決。

從沒大法官提名在如此接近總統選舉日的情況下表決通過。金斯伯格上月18日因胰腺癌併發症逝世，特朗普火速提名48歲的巴雷特填補大法官空缺，希望參議院在大選前通過任命，既令最高法院內保守派大法官與自由派大法官比例由五比四變成六比三，亦使巴雷特能夠趕及審理涉及選舉的訴訟。

路透社／法新社

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