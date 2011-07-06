【頭號財閥】

南韓頭號財閥、三星電子會長李健熙因病卧床六年後，昨日在首爾三星醫院離世，享年78歲。在李健熙「新經營宣言」方針下，帶領三星起飛，從一間生產低質電器的本土集團，銳變轉型成為全球性的科技大廠，集團其他業務亦包羅萬有，27年間市值膨脹350倍，促成國家高速發展，他亦成為南韓經濟起飛的象徵性人物。

李健熙的死訊由三星公佈，但未提具體死因，只說他的家人、包括妻子洪羅喜與三星電子副會長李在鎔，都在醫院陪伴。李健熙2014年急性心肌梗塞送醫後一直住院治療，獨子李在鎔成為三星實際話事人。

三星表示，將根據李健熙和遺囑意願，舉行簡樸葬禮，具體安排未定。靈堂設於三星首爾醫院。聲明讚頌李健熙「高瞻遠矚，把三星從一家本土企業，轉型為全球首屈一指的創新者和產業巨頭」，指他的「遺產將會長存」。

李健熙是三星創始人李秉喆八名子女中的老七，曾留學日、美，1966年回國。1970年代石油危機後他探索高新產業，雖然父親不感興趣，但他堅持想法，收購美國一間經營不善的半導體工廠取得相關技術，為後來三星電子率先全球研製256MB D-RAM的成就埋下伏筆。

在美見產品封塵決心改革

本來李健熙只掌傳媒業務，誰知兩名兄長先後犯錯失寵，他得以坐上繼承人位置，1987年45歲喪父後，他接任為集團第二任會長，以非凡的洞察力與改革創新的魄力，將三星推上高峯。

1993年2月，他到美國視察，在洛杉磯的一間大型電器店，看到定價較廉卻無人問津的三星電器封塵閒置後，決心改革，要三星產品甩掉「三流」標籤。

李健熙提出「新經營宣言」、揚言「除了老婆孩子，其他一切都要變」，以及當眾火燒總值5,000萬美元（3.9億港元）的粗劣三星手機、傳真機等產品、以示追求優質的決心等事蹟，都成為他「二次創業」傳奇篇章。

業務跨領域 佔韓GDP兩成

在他領導下，集團市值從1987年到2012年暴增350倍，業務跨電子、金融業、生物製藥等眾多領域，三星電子2006年在全球電視市場擊敗日本索尼，在智能手機市場亦超越美國蘋果公司排名第一，有20多種產品熱銷全球，集團營收相當於南韓國內生產總值（GDP）的五份之一。

三星的風光，南韓人引以為榮，但同時對這巨獸多有詬病，尤其長年罔顧勞工權益，禁絕工會，多年來更漠視半導體廠工人患癌情況。三星財雄勢大，在社會各界影響力至巨， 李家的「無法無天」一直是爭議。

李健熙曾因秘密資金事件、向李在鎔變相贈予三星SDS附認股權債券等罪行被判緩刑及罰款，但其後獲時任總統李明博特赦；被控逃稅、挪用公司資金等，又獲檢方以其健康狀況欠佳而暫停起訴。

美聯社/路透社/法新社/韓聯網