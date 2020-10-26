武漢肺炎｜肯雅少女被迫賣淫養家 未成年分娩數字大增

肯雅不少人在武漢肺炎疫情下失業，為了幫補家中開銷，童工人數激增。有少女被迫賣淫，冒着感染武漢肺炎和愛滋病的風險賺取微薄的肉金，最年輕的雛妓更只得11歲。

聯合國兒童基金會表示，疫情危及組織打擊童工問題的進度，全球童工人數錄得自2000年以來首次上升，聯合國警告可能有數百萬兒童被迫從事性剝削或具威脅性的工作，停課也令問題加劇。

前性工作者穆古爾（Mary Mugure）展開了「Night Nurse」計劃拯救被迫下海的女孩，她指自3月當地學校停課以來，首都內羅畢（Nairobi）監察的三個社區有多達1,000名女學童開始賣淫，不少人是為幫助父母應付家中開銷，最年輕的只有11歲。

三名分別16歲、17歲和18歲的雛妓，用20美元（約156港元）合租一個床位，她們所住的大樓每間房都出租予性工作者。她們已經忘記自從武肺導致停課的7個月以來，與多少男客人交易過，也不記得有多少嫖客有用避孕措施，只記得遭性侵毆打時的痛楚，以換取低至1美元（約7.8港元）的報酬幫補家計。16歲妓女說，如果能在街上賺到5美元（約39港元）已經很不錯。

這三名雛妓都由單親媽媽養大，各自還有幾個兄弟姐妹。肯雅政府為控制病毒擴散而實行的措施，扼殺了她們媽媽的收入來源。其中兩人的媽媽本身在低收入社區丹多拉（Dandora）附近幫人洗衣維生，但國內出現首宗確診後，無人再想讓洗衣婦進門；另一名媽媽原本在路邊賣薯仔，在當局實施宵禁後也無法再做生意。

身為長女，這些女孩承擔起幫忙養家的責任。她們以前在受歡迎的舞團打發自由時間，表演會有收入，但當局限制公眾聚集後，斷了這條財路。其中一名少女說：「現在我每天可以給媽媽1.84美元（約14.3港元），協助她養活其他家人。」

由於國內確診病例相對較低，肯雅已開始放寬公眾聚集限制，計劃本月分階段復課。這三名女孩不希望餘生都要賣淫，但覺得返回校園機會渺茫。16歲妓女說：「我們在家鄉算是某種榜樣。在我們的社區，如果你到16歲還沒懷孕、仍在上學，你就成功了。避開了懷孕，我們差那麼一點就可高中畢業，創造歷史。」

在內羅畢其他地區，不少單親媽媽帶着年幼孩子工作。酷熱天氣下，34歲單親媽媽蒙布阿（Florence Mumbua）和她分別7歲、10歲和12歲的孩子在礦場採石，工作辛勞又危險。然而蒙布阿在疫情下失去私立學校的清潔工作後，別無選擇，「我必須跟孩子一起工作，因為他們也要吃飯，但我賺得太少錢。我們組隊工作可以賺夠錢吃早午晚三餐。」

在肯雅領導非洲保護及防止虐待兒童聯網（ANPPCAN）的奧尼揚戈（Phillista Onyango）說，學校停課時，低收入社區的家長傾向讓孩子工作。肯雅童工法執法寬鬆，僱傭條例准許13歲至16歲兒童做兼職和「輕巧工作」，16歲至18歲可從事工業和建造業工作，但不能夜間工作。

美國勞工部去年一份報告指，肯雅在消除最惡劣形式的童工，例如性剝削方面有「中等改善」，但仍有很多進步空間。報告說肯雅有超過1,900萬工人，卻只有85名勞工調查員，明顯是太少。撒哈拉以南非洲地區的兒童失學率可謂全球最高，聯合國兒童基金會指當地6歲至11歲兒童近五分一失學，12歲至14歲少年男女超過三分之一沒有上學。

美聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！