美國大選｜直擊｜不滿民主黨州政府無處理騷亂 明州華人撐特朗普連任

美國總統特朗普對華政策強硬，加上經常將「中國病毒」掛在口邊，不過仍吸引不少華人「侵粉」支持。明尼蘇達州有亞裔共和黨組織稱，支持特朗普在「黑人的命也是命」運動上的處理手法，認為遵守法律及秩序才是治國之本，尤其明州不少華人商家無辜受到事件後期發生的搶掠等影響，不滿當地主政的民主黨政府沒有積極「平亂」，不過她亦不希望特朗普經常將病毒指向中國，因會牽連部分亞裔人士受到歧視。

明州的亞裔美國人共和黨組織（Asian American Republicans of Minnesota）屬少數公開支持特朗普的華人組織之一。主席吳四芳接受專訪時稱，其組織於2016年成立，約數年後接任主席。她直言自己以往較少接觸政治，於2016年接觸到特朗普時，原本認為他和民主黨希拉莉均並非很好的總統候選人。

她稱首次看到特朗普出席電視辯論時，表現令她失望，但當她了解特朗普的政策後，就認為理念與自己相近，「但我是支持他的政策，不是投他的為人」。她贊成特朗普強調國家要有「law and order（法律與秩序）」。她解釋，早前明州發生黑人運動，示威過後，有人大肆「打砸搶燒」，但當地民主黨市政府卻沒有阻止，部分位置連續燒了3天，令整個社區毀壞，當地不少華人商家亦受到影響，加上原本已因武漢肺炎受到影響，以致更長時間不能營業，故認為特朗普的手段能令為社會維持秩序。

被問到特朗普處理武漢肺炎問題，甚至指摘中國為病毒源頭。她直言亦不希望特朗普如此說，因為的確有亞裔人士因此受歧視，但她承認也許特朗普說中了不少人心中的想法，故心裏亦有矛盾，「相信他的說法亦有民意」。她又認為特朗普在處理疫情並非完全正確，但已盡了最大努力。

她舉例指，特朗普早期已對華封關，卻被民主黨指摘及攻擊，而早期專家對是否應戴口罩亦各有分歧。至於對華掀貿易戰，她亦認為是無可口非，因美國對中國的貿易逆差太大，故貿易戰亦是自然會發生的事。她又認為其民主黨對手拜登年紀太大，不時出現說話口齒不清的情況，質疑他未必能勝任總統一職。

記者 鍾雅宜 美國直擊

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