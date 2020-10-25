武漢肺炎●全球疫情｜西班牙進入緊急狀態抗第二波疫情 保加利亞總理確診曾晤美國務次卿

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過4,280萬，全球死亡人數超過115萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逼近860萬宗，死亡人數突破22萬人。印度確診人數接近786萬，位居全球第二，死亡人數逼近11.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破538萬，死亡人數逼近15.7萬。俄羅斯、法國、阿根廷、西班牙、哥倫比亞是另外五個確診宗數突破100萬的國家。

保加利亞總理確診 曾晤美國務次卿

保加利亞總理鮑里索夫（Boyko Borissov）周日在社交網站上公佈，他確診感染武漢肺炎病毒，正在家中隔離。

鮑里索夫上周五曾與美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）會面，已將確診消息通知美國駐保加利亞大使館。

保加利亞地區發展和公共工程部副部長南科夫確診，鮑里索夫及另外三名曾與他接觸的閣員上周五晚自我隔離。鮑里索夫兩度檢測呈陰性後，周六獲衞生當局解除隔離，但周日檢測結果卻呈陽性。

西班牙抗第二波疫情 全國進入緊急狀態

西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）為對抗第二波武漢肺炎疫情，周日宣佈全國進入緊急狀態，除了加那利群島（Canary Islands）以外全境實施宵禁。

桑切斯在召開疫情危機內閣會議後，發表電視演說指出：「國家目前情況極度嚴峻。」緊急狀態初步將執行15天，但他將要求國會支持將緊急狀態延長6個月，直到明年5月初為止。

西班牙是首個武漢肺炎累計確診突破百萬宗的歐洲國家。西班牙各地區政府紛紛要求馬德里中央授權實施宵禁，以打擊染疫人數攀升趨勢。

桑切斯表示，新的緊急狀態規定，民眾禁止跨地區移動，且各地區須在晚間11時至上午6時實施宵禁，並允許前後各一小時彈性延長宵禁時間。

意大利下令酒吧食肆提早關門

意大利疫情反彈，總理孔特（Giuseppe Conte）周日宣佈收緊抗疫措施，下令酒吧食肆周一起每日只可營業至下午6點，公共健身室、戲院、泳池須關閉。孔特表示，措施旨在保障公眾健康及經濟，冀在數周內能控制疫情，讓民眾度過平安的聖誕。

意大利周日錄得單日新增破紀錄的21,273宗確診個案，以及128宗死亡個案。

法國新增逾５萬宗確診

法國單日新症數字再創新高，過去24小時新增52,010宗確診，累計1,138,507宗，位居全球第五。法國單日新增116宗死亡個案，累計34,761死。

路透社／法新社

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