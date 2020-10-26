疫苗危機｜新加坡率先停用兩款流感疫苗 南韓48人接種後死亡惹關注

南韓出現多宗接種流感疫苗死亡個案，新加坡政府宣佈停用兩款涉事疫苗，是全球首個決定停用這些疫苗的國家。

新加坡衞生科學局（HSA）周日發聲明指，雖然直至目前為止當地沒有出現接種疫苗死亡個案，但決定停用兩款流感疫苗，以預防不幸出現死亡個案。

兩款疫苗分別名為「VaxigripTetra」及「SKYCellflu Quadrivalent」，前者的生產商是法國藥廠賽諾菲（Sanofi），而另一款是南韓藥廠SK生物科學（SK Bioscience）生產，兩款都在南韓出現接種死亡個案。

新加坡的聲明又指，正與南韓當局聯繫獲得更多與疫苗死亡相關資訊。

截至周六，南韓已有48人在注射流感疫苗後死亡，涉事的除了賽諾菲及SK生物科學生產疫苗，亦包括保寧生物製藥、GC Pharma及南韓疫苗（Korea Vaccine）公司疫苗。但南韓當局仍表示不會停止接種計劃，因為發現這些死亡個案和疫苗沒有直接聯繫。

路透社/《蘋果》資料室

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