TikTok危機｜美政府堅持封殺TikTok有必要 「外敵活動會以傳媒企業作掩飾」

美國政府堅持中資短片分享平台TikTok威脅美國安全，必須封殺。

華盛頓一個法庭早前決定暫緩特朗普政府對TikTok所頒的封殺令，現正斟酌封殺TikTok的合法性，政府試圖說服法官准許繼續執行封殺令。根據政府向華盛頓一個聯邦法院提交的最新文件，政府認為外敵活動會以傳媒企業作掩飾，因此不應阻止總統管制國安威脅。

特朗普8月簽署封殺TikTok的行政命令，原定9月27日起把TikTok從美國移動應用商店下架的行政命令，但華盛頓聯邦地區法院在禁令生效前數小時頒暫緩令，直至11月12日，若屆時TikTok仍未能解決「影響美國國安行為」的問題，全面封殺措施將會生效，包括禁止美國公司向TikTok提供互聯網託管、內容傳送網絡服務，又禁止使用TikTok於美國境內轉賬或處理付款服務等。

TikTok曾申請暫緩11月12日生效的封殺令，但被駁回。

Tiktok上月批准TikTok與美國商業軟件公司甲骨文（Oracle）和美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）合組以美國德州為總部的公司，並獲特朗普批准。

法新社

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