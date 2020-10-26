美國大選｜facebook防煽動言論 制訂一系列程序應對潛在亂局

美國總統特朗普曾暗示今年大選落選後未必會和平移交權力，令人憂慮會引發暴力衝突。為應對潛在的亂局，社交網絡facebook據報已制訂一系列程序，防止可能燃燒民眾怒火的言論散播。

消息人士透露，fb屆時有可能減慢開始瘋傳的帖子傳播，降低系統判別內容為「危險」的門檻，並調整美國用家在自己頁面上能看到的資訊，避免他們接觸到嘩眾取寵、煽動暴力和虛假的內容，但這些程序或同時打壓某些正面的政治討論和增加職員工作困難，只會在極端情況下採用。

這些處理手法原先是為「有風險」的海外市場而設。在聯合國指摘fb對平台上的仇恨言論無動於衷、有份令緬甸羅興亞人遭種族清洗後，fb就正式制定類似的人道干預程序，承諾成立團隊分析不同國家的地緣政治環境，後來又指平台的內容助長了前年斯里蘭卡的暴力衝突，採取同類行動。

行政總裁朱克伯格早前已擔心今年美國大選會引發同類流血事件，上月接受訪問時曾稱「要做所有可做的事」減低大選造成暴力和社會不安的機會，上月又預期拜登或特朗普任何一人大勝，都可降低出現混亂的風險。

美國《華爾街日報》

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