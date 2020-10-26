美國大選｜「電郵門」餘波未了 網傳「拜登子」性愛吸毒片

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及兒子亨特（Hunter Biden）早前被美媒爆出的「電郵門」醜聞餘波未了，網上流傳聲稱是亨特的性愛及吸毒影片和照片。

那批影像周六在「GTV」網站獨家公開，可見疑是亨特的男子與數名女子發生性行為並吸毒，相關內容疑似來自傳聞中亨特遺失的手提電腦。其中一段片後的文字寫道：「圖片僅展示了中國共產黨藍金黃計劃（BGY，藍指網絡輿論、金指金錢收買、黃指美女色誘）中重要內容的冰山一角。他們利用那些所有貪婪中國財富的西方政客、名人及其家人，通過黨握錄製他們與女性和毒品相關的視頻進行威脅，迫使他們出賣自己的國家和人民，甚至出賣其本國的國家安全來配合中國共產黨統治世界。拜登「絕對是被共產黨百分之百控制，藍金黃最成功的美國政客之一。他也是共產黨搞弱、搞亂、搞死美國的3F重要計劃之一！」「感謝江志成先生、吳征先生、東方集團主席張宏偉等人提供照片」。

GTV的母公司是美國總統特朗普前顧問、白宮前首席策士班農（Steve Bannon）及流亡美國的中國富商郭文貴今年4月成立的GTV Media Group。

那批淫片在距離美國大選僅九天之際曝光，顯示美國總統特朗普及其盟友希望將拜登家族描繪成腐敗、道德淪喪的人。

美媒早前大爆拜登及亨特「電郵門」醜聞，揭發兩父子涉在烏克蘭和中國有利益轇轕。率先爆料的特朗普私人律師、前紐約市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）及班農，與郭文貴關係密切。不過，朱利亞尼本月中曾在Twitter否認郭文貴是引爆「電郵門」的幕後推手。

美國《華盛頓觀察家報》／英國《每日郵報》／GTV網站／台灣《自由時報》

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