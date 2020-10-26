大馬政局｜穆希丁建議頒緊急狀態被拒後 執政聯盟盟友及反對黨均要求下台

馬來西亞政局持續不明朗，最高元首阿卜杜拉（Al-Sultan Abdullah）昨拒絕首相穆希丁（Muhyiddin Yassin）要求頒佈緊急狀態應對武漢肺炎新一波疫情後，穆希丁隨即面臨要求他下台的呼聲。與穆希丁所屬土著團結黨結成執政聯盟的其他黨派，以及反對黨都要求他辭職。

王室周日發聲明指，最高元首認為目前沒有需要宣佈進入緊急狀態，而政府在處理疫情上表現很好，相信穆希丁有能力推行措施應對危機。聲明並呼籲停止一些或會破壞政府穩定的「政治活動」。穆希丁回應指，內閣已知道最高元首的決定，並會在周一的內閣會議進一步討論，他在簡短聲明表示內閣和政府首要目標是保護平民免受疫情影響，並歡迎最高元首提出要保持政府穩定的言論。

穆希丁的緊急狀態建議被最高元首拒絕後，與他所屬土著團結黨組成執政聯盟的巫統，以及其他反對黨隨即要求他下台。巫統領袖艾哈邁德普阿特（Ahmad Puad Zarkashi）在facebook發文指：「慶幸的是最高元首並未受政治遊戲所影響。人們的福祉更為重要， 沒錯，穆希丁應要下台。」

反對派議員黃基全亦指穆希丁的「惡意」提議被最高元首理所當然地拒絕，穆希丁應要下台，或辭退提出提議的大臣。

穆希丁建議頒佈緊急狀態，被外界視為是阻撓反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）挑戰其地位的手段。馬來西亞國會原訂於11月重開，穆希丁領導的政府在11月6日提交2021年度財政預算案，由於安華宣稱已獲得國會過半數支持，若這份預算案未能通過，或可致穆希丁被迫辭職或提前大選，因此緊急狀態令有助穆希丁推遲提交預算案及鞏固支持。

不少馬來西亞人也在社交網絡讚揚最高元首的決定，一些政客、大律師公會及醫學會皆認為沒有必要實施緊急狀態，因為目前有法律限制公眾活動，亦有懲罰制度控制疫情，而且緊急狀態可能會破壞經濟。不過也有言論認為，最高元首認同穆布丁政府處理疫情，或有助他通過預算案。

美聯社/《蘋果》資料室

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