泰國抗爭｜示威者擬今到德國大使館請願 要求查泰王「遙距治國」合法性

泰國反政府示威者計劃周一下午遊行到德國駐泰國大使館並遞交請願信，顯然是針對長期旅居德國的泰王哇集拉隆功。

示威者周日表示，將要求德國澄清哇集拉隆功在德國行使權力是否違反德國法例，「旨在將泰國帶回真正君主立憲政體」。

泰國今輪示威浪潮既反政府亦針對王室特權，示威者訴求之一是改革王室、遏制哇集拉隆功的憲法權力、控制軍隊及王室財富，甚至希望結束君主制在政治中的角色。

示威者選擇到德國大使館，是因為哇集拉隆功自2016年繼位後，每年有相當長的時間旅居德國，今年更被德國傳媒揭發他在泰國爆發武漢肺炎疫情之際留在德國，並「包起」巴伐利亞阿爾卑斯山脈的四星級水療酒店，讓妃嬪等入住，惹來外界批評，更引起德國關注。德國外長馬斯（Heiko Maas）本月初在德國議會回答提問時指出，德國政府清楚表明「有關泰國的政治行為不應在德國領土上進行」，德國「永遠反對在我國處理他國事務的賓客」。

早前有泰國網民在網上請願平台「Change.org」發起聯署，要求把泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）在德國列為「不受歡迎人物」，不准他繼續在德國住。

路透社／法新社／泰國公共電視台

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