撐BLM華人組織︰拜登難阻警暴

有美國華人不滿明州的黑人運動影響亞裔商家，但亦有華人積極支持運動。有華人組織「華人支持黑人」（Chinese for Black Lives）群組，不但積極參與示威集會，更呼籲華人商家聲援運動。有組織成員認為特朗普在事件上表現不合格，但直言即使拜登上場，亦未必輕易帶來改變，其表現仍有待監察。

承認華人黑人常衝突

組織者之一小門稱，華人過去一直對非裔人士有誤解，如網上論壇有不少歧視性的文章，認為黑人就是懶惰，「又指若有人被打劫，就必定是黑人所為」，故華人普遍忽視黑人被不公平對待的問題。她們希望改變華人只重視自身議題的情況，又認為支持黑人，某程度上亦是支持同屬少數族裔的華人。她們不少義工在美加七個城市進行游說，於6月至8月期間呼籲華人商家支持運動，至今曾成功游說約60至70間華人商戶支持，包括在其店舖張貼「黑人的命也是命」的標語。

組織成員Gigi稱，她們除了游說工作，亦有參與支持黑人集會等，她認為事件中黑人的死太不公義，即使華人亦應為他們發聲，但她承認華人及黑人之間不時有衝突。對於大選能否為運動帶來改變，Gigi認為特朗普明顯不支持運動，她稱不少人均傾向支持拜登，但部份只為踢走特朗普，而非支持拜登的取態，她又認為拜登不會不撐警察，故假若拜登上場後，不代表運動已完結。