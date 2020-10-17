美國大選直擊｜專訪｜余杰：只有特朗普連任才能加強對付中國 北風：兩黨也支持對華強硬

被稱為數十年來最重要的美國總統選戰，不但影響未來中美關係，香港議題更首次牽涉在內。《蘋果》專訪2名留美華人學者評論大選，旅美華裔作家兼政治評論家余杰憂慮若拜登掌權，美國會重回奧巴馬時代對華的軟弱政策，甚至未來會被中國控制；指若特朗普連任，料會加強對港制裁，包括擴大制裁司局級官員、建制派議員等。另一旅美學者溫雲超認為，近年針對中國的政策均獲兩黨支持，相信拜登即使上場亦可延續對華強硬思路，只是不如特朗普般不按理出牌。

記者 鍾雅宜、何家達、林偉誠 美國直擊

曾因聲援劉曉波而飽受國安調查、拘捕及施以酷刑，至2012年逃亡赴美定居的作家余杰，2年前獲得美國公民身份，今年可首度投票選總統，他直言自己是特朗普支持者，因特朗普的價值觀不少均符合他的理念，包括尊重美國憲法、生命權等。

2012年赴美的他稱，親身體驗到前總統奧巴馬政策令美國衰落，形容過去40年美國對華採用了錯誤的外交手段，期望讓中國參與全球化組織，如加入世貿組織等，令其富起來，期望其擁有資產的階層會進而追求民主自由，但他形容是完全錯誤，中國不但沒有改變，更破壞國際體制，「就如中國上了一架車，不但不買票，還去破壞那架車、控制司機，開到他想去的地方。」

余杰形容特朗普上場後把情況扭轉，認為讓美國強大必需打擊中國，否則養虎為患，再過10年或20年已沒辦法處理中國問題。他指特朗普身邊的鷹派人物十分重要，如國務卿蓬佩奥等，有助他以強硬手段對抗中國。

余認為，若特朗普能成功連任，料會針對中國做更多功夫，如進一步清理中國安排在美國的各種組織，包括大學同學會、同鄉會及商會等，對港政策同樣料會加強。他稱自己與蓬佩奥的顧問團或相關智庫組織均有連繫，指他們曾討論下一步對港的制裁，相信包括擴大名單及加強制裁力度，如擴展至其他司局級官員、建制派重量級議員及相關金融機構等。

不過，他稱若拜登當選，憂慮他會停止貿易戰，甚至延續奧巴馬時代對中國的軟弱政策，為美國帶來重大危機，料不出數年美國或會被控制，故今次選舉無比重要。至於對港政策，他預料香港自治法等法案不會被推翻，但憂慮未必會切實執行，而拜登上場亦會令中國對港更肆無忌憚。

另一旅美學者、內地維權人士溫雲超（又名北風）則有另一番見解，他認為近年美國的對華政策，均獲得兩黨支持才推行，他反認為拜登可延續特朗普的強硬思路，有所不同的只是不會如特朗普般不按理出牌。他稱早前拜登亦曾去信華人傳媒，表明對華政策將會確保美國競爭力及保障美方利益，溫認為其實是特朗普政策的延續。

至於對港政策，溫指香港人權及民主法案其實最先由民主黨控制的眾議院提出，因此相信即使拜登上任，有關法案仍會延續，「未必會特別加重對中國或香港政策，但會延續到。」至於協助流亡港人移民美國方面，他亦預料美方可寬鬆處理相關政治難民申請者，但行事不會高調。他又認為，即使拜登上場，本港在已實施國安法等情況下，料內地對港政策未必有太大調整。

二人亦談及現時香港局勢，溫雲超直言在國安法下，大量抗爭者料會逃離香港，立法至今亦鮮見具規模的大型遊行，「似乎而家已經足夠控制到香港，（中共）未必要進一步收緊。」料下一步由教育等方面着手改變香港。至於如何營救被內地拘押的12港人，熟悉內地打壓人權手法的他認為：「我想無（難以救人），內地會完成法律程序，可能一、兩年，呢啲係做畀其他人睇，所以唔會寬鬆處理。」而中國根本完全不在乎國際的看法。

余杰亦認為，如此下去，香港難以靠自己力量取勝，要有長期抗爭的概念，「唔能夠透過一個活動、一個遊行就能全面翻轉過來，係要長期、艱巨，甚至係兩、三代人嘅抗爭。」但世事並非甚麼都沒可能，「大家都無諗過蘇聯會解體。」他稱，追求民主的人不一定會等到民主來臨的一天，但一生都在為民主奮鬥，「現在就是不能硬碰，香港人不如美國人般有持槍權，不能拿槍對抗黑警，只能長期作戰。」

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