天下圍中｜德國情報局前局長警告中國幾近稱霸全球 籲歐洲覺醒減低依賴

德國聯邦情報局（BND）前局長辛德勒（Gerhard Schindler）向英國《泰晤士報》表示，中國現在已接近「稱霸全球」，歐洲各國必須覺醒，尤其德國要減低對中國的「戰略依賴」。

在2011至2016年擔任德國聯邦情報局局長的辛德勒提到中國近年動作頻頻，包括在南海的「侵略性」行為、在非洲國家場的經濟霸權及在歐亞多國進行「一帶一路」的基建項目，他表示：「中國進行這些活動時很聰明，很安靜......令人擔心的是我們在歐洲很難察覺這種霸權行為。」

中國是德國最大的貿易伙伴，去年雙邊進出口的貿易額達到2060億歐元（1.9萬億港元），辛德勒指出德國必須反思「對中國的立場由商業關係主導」的情況，他認為有需要反思與德中關係，說：「我們有部分東西是依賴中國，例如我們的汽車工業，但不能變得更加依賴來減輕這種依賴，我們應該努力減少依賴。」

辛德勒還呼籲德國禁制使用華為的5G通訊設備，其設備一直被指有「後門」連接到中國軍方。他承認華為的技術已遠超其他歐洲公司，德國技術也追不上，甚至連德國也無法明確得知華為是否會洩露情報給北京，形容情況就如「一名專門從事蒸汽機的工程師對內燃機進行評估」一樣。

辛德勒直言：「如果華為真的建造（5G網絡設施），我們都不知道他們在建造甚麼。你可以想像我們正陷入一個危機，就是用「我們會關閉你們的通訊網絡」的威脅，來影響我們的決定。」

早前辛德勒出版了一本名為《誰在害怕BND？》（Who’s Afraid of the BND?）的書，內容提及德國的情報部門已經失效，因為這些間諜機構被施加了很多「不必要的紅線」，以及忽視了一些針對其安全的嚴重威脅。

其實自中國在香港強推「港版國安法」後，德國對華的立場也變得強硬，一些言論變得更加鷹派，德國政府未來數周將會決定會否仿傚英國，加入禁制華為的行列。

英國《泰晤士報》

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