月球水量或遠超估計 日光所及地方也發現水分子

美國兩項最新研究發現，月球水冰量可能比預期多，存在地點比預期廣。這對於將來駐月球基地太空人來說是喜訊：既有水可飲，製火箭燃料也不愁無資源。

過往研究顯示，月球兩極最黑暗最寒冷存在數以百萬噸的冰。不過，科學家利用美國太空總署（NASA）「月球勘測軌道飛行器」（LRO）提供的數據，卻發現更多可能有冰存在的位置。科羅拉多州大學海恩（Paul Hayne）領導的團隊指出，月球逾4萬平方公里地方能夠存保存水冰，範圍比之前估計的多20%。存冰量豐富的地區在兩極附近，溫度-163℃，足以將水冰保存數百萬甚至數十億年。

海恩說，研究有助將來到月球尋水時有更多着陸點可以選擇，以及開拓以前被認為是絕乾的「禁區」。

在另一項研究，NASA戈達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）博士後研究員赫尼博爾（Casey Honniball）領導的團隊，用NASA的空中「同溫層紅外線天文台」（SOFIA）確定在極地外圍日光照射到的地區也有水分子。這些分子很可能存在於塵土和其他粒子之間的空隙，或者困於火山玻璃中。

兩項研究刊登在《自然天文學》（Nature Astronomy）。

美國計劃2024年前再度將太空人送到月球，其「月神計劃」（Artemis）目標是讓太空人長期留守月球，以及建立在月球軌道運行的太空站「門戶」（Gateway）。NASA早前宣佈與七國簽署在月球逗留探索的基本守則《月神協議》（Artemis Accords），為在「月神計劃」合作鋪路，但兩大活躍於太空探索的國家——俄羅斯和中國，均不在協議締約國之列。

美聯社

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