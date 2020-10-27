黎巴嫩爆炸瓦礫 藝術家巧手變女神像：這是抗爭

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口8月發生大爆炸，現場至今仍是一片廢墟。當地藝術家納札爾（Hayat Nazer）收集災場的頹垣敗瓦，再連同災民贈送的物品製成一個女神像，在爆炸現場附近豎立，希望以藝術形式撫平傷口，並作紀錄。納札爾坦言作品可能被政府摧毀，以淡化爆炸事件，但她堅持用藝術抗爭，「我們透過藝術發聲，述說自己的故事」。

貝魯特港口區8月4日發生猛烈爆炸，導致190人死亡、超過6000人受傷，30萬人流離失所，使本已面臨政治動盪、經濟崩潰和武肺疫情影響的黎巴嫩雪上加霜。33歲的納札爾形容，爆炸使她感到心碎，「我很傷心、受創，老實說，所有黎巴嫩人都精神受創」。

納札爾事後跟其他居民一同幫忙清理爆炸現場，其間她靈機一觸，想到用瓦礫、玻璃碎等製作雕像，希望藉此讓居民團結起來，一同重建城市，「我嘗試利用藝術來幫忙、修補和療傷……這是我接受現實的方法」。

於是納札爾花數周時間，遊走貝魯特的大街小巷，收集折彎的金屬、玻璃碎和棄置物品，並到受災民居收集他們的個人物品，「我告訴災民『我希望你給我任何東西，作為雕塑的一部分』，我很驚訝，大家給我很貴重的東西，有一些是兒時物品、有他們死於內戰的祖父母的遺物、還有一些他們打算傳給孩子的物品，令人很感觸。」

收集材料後，納札爾動手製造女神像，女神右手揮舞黎巴嫩國旗，飄逸的長髮由建築物的殘餘結構造成，身上的「裙子」則由玻璃碎鋪出，女神腳下的基座還有一個停頓在6時08分爆炸一刻的時鐘，作品仍未命名。

是次並非納札爾首次以藝術回應社會事件，黎巴嫩去年爆發反政府示威時，納札爾毅然辭去傳訊業的工作，投身藝術，「我突然感到我需要畫畫，而且欲罷不能，我要辭職才能專注於藝術，帶來我想要的改變。」

納札爾在示威期間創作不少作品，包括以被毀壞的帳篷，製造一個名為「鳳凰」（The Phoenix）的雕像，又曾利用石頭和催淚彈殼製作一個巨型心臟，其他作品還包括塗鴉、油畫等。她把作品照片放到Instagram分享，但透露大部分作品已被政府破壞，形容當局拒絕接納批評聲音。

納札爾擔心她新製成的女神像，也可能面臨同一命運，「爆炸後，大家可以重建家園和建築物，但不能尋回記憶，而黎巴嫩的歷史中，我們的政府一直會移除任何可提醒我們發生過甚麼事的東西」，「同時這是此作品很特殊的原因，是抗爭，我們透過藝術發聲，我們述說自己的故事」。

美國有線新聞網絡

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