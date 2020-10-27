新澤西州食水存有毒化學物 或損害人體肝功能

（北美通訊）美國《消費者報告（Consumer Reports）》報道，國家環境保護局（EPA）及新澤西州環境保護局（DEP）在鄰近費城的飲用水中，發現可嚴重影響肝功能的化學物料，懷疑有毒物料由特拉華河（Delaware River）旁一間化工製品廠排出。

新澤西州政府在2018年立法，嚴禁向食水排放有害化學物質全氟壬酸（Perfluorononanoic acid、下稱PFNA）。「PFNA」由數千種化學物質人工合成，可永久留存於土地及人體內；人體一旦吸入，會損害其免疫系統和肝臟。

在新法實施前，新澤西州化工廠Solvay Specialty Polymers USA（下稱Solvay）位於西德特福德鎮（West Deptford）的工廠，已轉用另一種新化學物料取代「PFNA」，生產塑膠製品。

不過，EPA及新澤西州環境保護局上月在《環境科學與科技期刊》（Environmental Science & Technology）透露，在紐澤西州的飲用水中，發現另一種已受管制、同樣有毒的化學品全氟烷基化學物（Perfluoroalkyl substances、下稱PFAS）。

《消費者報告》取得一封來自國家環境保護局內部電郵顯示，環境專家英瑪褒曼（Erica Bergman）在新澤西州不同水井中，發現「Solvay的『PFAS』替代品」，直指這種有害化學品來自Solvay的工廠。電郵也引述Solvay自行研究指，新化學物「對人體有潛在危險」，毒性甚至較「PFAS」或其他化學品高，在對老鼠進行的實驗中，非常低「PFAS」劑量已經導致肝中毒。

Solvay早於2013年已轉用這種不知命的化學物料，因此，工廠附近的土壤和水，很大機會已被污染。Solvay發表聲明，否認報道內容，「當局的研究沒有指出，這些化學物由公司所使用，而且國家環境保護局和新澤西州環境保護局皆表示，它們有關飲用水的研究，沒有指明任何目標（non-targeted）」。

國家環境保護局沒有回覆查詢。新澤西州環境保護局則承認有關Solvay工廠附近飲用水的研究，但抽起「存有毒性及可累體於生物內」的意見。

社區環境保護工作小組（Environmental Working Group）高級科學家安德魯斯（Dave Andrews）認為，既然研究已經指出，Solvay工廠附近的土壤和飲用水中存有未知「PFAS」化學物，當局應該公開這種化學物的毒料和其他資料。

《消費者報告》高級科學家漢森（Michael Hansen）說，一直以來，業界和化工製品廠聲稱這種「PFAS」替代品，毒性較「PFNA」為低，也較難以在生物中累積，惟電郵中的研究卻推翻了這個想法，「Solvay應立即公佈這種化學品的毒性數據，並且要提出一個精準的檢測方法，檢測水內和土壤中的化學品含量」。

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