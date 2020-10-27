【中美貿易戰】不服世貿裁定對中國貨徵關稅違規 美國提出上訴

世界貿易組織（WTO）上月裁定美國兩年前向2,500億美元（1.95萬億港元）中國貨品徵收的關稅違法，美國周一提出上訴。

美國在世貿爭端解決機構（DSB）會議上宣佈提出上訴，指裁決是基於法律錯誤，堅稱中國的不公平貿易行為令美國革新者、工人、商界每年損失數十億美元。

美國2018年開始向中國向中國產品徵收關稅，揭開中美貿易戰序幕。DSB上月中裁定，美國向中國總值逾2,500億美元的入口產品徵收關稅違反世貿有關規例，是世貿首次裁定美國特朗普政府對外國貨徵收關稅的措施敗訴。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）當時批評世貿「阻止中國的有害技術行為不力」。

一般情況下，DSB有三個月時間審理上訴案，惟美國不滿DSB的裁決偏袒中國，去年12月對DSB法官遴選方案上再次說不，令那個被稱作國際貿易「最高法院」的機構，因只剩最後一名法官而無法受理新案件而停擺。美國周一再次阻撓DSB法官遴選。目前DSB積壓待審的上訴案達16宗。

不過，美國提出上訴，起碼可以阻撓中國進一步向美國索償。

中方代表在DSB會議上對美國提出上訴表示失望，指美國得益於DSB目前的運作癱瘓。

法新社

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