法院裁定具公主身份後 比利時前國王 私生女首度會面

比利時法庭本月初判決52歲雕塑家博埃爾（Delphine Boel）是已退位國王阿爾貝二世（King Albert II）的女兒，具有公主身份，結束長達7年的法律訴訟。博埃爾周日在結束官司後首度與父親見面，王室發表的聲明形容今次會面「充滿感情、平靜、了解及希望」。

聲明指阿爾貝二世與皇后佩奧拉（Queen Paola）周日在位於布魯塞爾郊區的貝維德雷宮（Belvedere Palace），形容三人在會面坦承表達自己的感受，「經過動盪、創傷和苦難後，是寬恕、痊癒及和解的時候，這是一條要充滿耐心及有時候困難的道路，我們決定一起堅決面對」。

阿爾貝二世在1993年登基，直至2013年讓位予兒子現任國王菲利普（Philippe）。1999年一名記者揭發他有一名私生女，雖然他經常與私生女聯絡，但一直否認是其父親。博埃爾稱阿爾貝二世還是王儲時，曾與她的母親隆康斯有婚外情並誕下她。阿爾貝二世早於1999年已被爆有婚外情，他也曾指婚姻有過「危機」，但否認有私生女。

2013年博埃爾入稟要求當地法院，認可阿爾貝二世是其生父的身份。法庭去年下令進行DNA親子鑑定，若阿爾貝二世拒絕，每天罰款5000歐元（43,867港元）。結果DNA證實阿爾貝二世確是博埃爾的生父。今年1月，86歲的阿爾貝二世終承認自己是博埃爾的父親，博埃爾並獲法庭判有權得到父親八分一財產。

博埃爾並不滿足於此，她要求獲得與阿爾貝二世3名合法子女同等的權利和頭銜。她的律師說，她不希望被當成廉價的孩子，希望跟兄姊享有一樣的特權、頭銜及身份。律師又說，博埃爾繼父的家族身家約有10億美元（78億港元），因此她生活富足，尋求王室頭銜並非為錢。

路透社／《蘋果》資料室

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