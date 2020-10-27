加州山火｜爾灣市山火再起 6萬人緊急撒離

（北美通訊）天氣乾燥加上聖塔安那焚風（Santa Ana winds）吹至，加州再受山火威脅。當地電力公司警告，料超過35萬電力用戶有機會停電，百萬人受到影響。南加州不少華人聚居的爾灣市（Irvine），周一早上發生山火，至少焚燒超過4,000英畝土地，逾6萬人需緊急撒離。

美國國家氣象局預告，本周將會出現本季迄今最強風勢，周日在北加州錄得最風速每小時89英哩，周一仍錄得風速每小時60英哩以上強風，加上乾燥天氣和低溫，導致山火危險增加﹐當局發出象徵高風險山火的紅旗警告。氣象局預計，未來兩日在山區的風速有機會達到每小時60至80英哩，乾燥焚風很容易使火苗迅速蔓延。

加州兩間大型電力公司均預告有機會斷電；北加州太平洋天然氣和電力公司（PE&G）周日關閉超過30萬名客戶電源，南加州愛迪生電力公司亦表示，將對6個縣、超過7萬名客戶，採取預防安全停電。

周一清晨，爾灣附近的聖地牙哥峽谷地區爆發名為「Silverado Fire」的山火，直到中午一時，已燒毀了至少4,000英畝土地，火勢失控，逼近241號收費公路。目前，超過6萬名居民需緊急撒離，加州大學爾灣分校社區會堂（1 Beech Tree Lane）及Quail Hill社區中心（35 Shady Canyon Drive）將開放給居民作為緊急避難中心。241號收費公路由聖地牙哥峽谷路出口至133號收費公路之間的路段關閉，91號公路南向也有部份路段關閉，起火原因仍然未明。

科學家表示，氣候變化使加州變得更乾燥，樹木和植物更易燃。傳統上，10月和11月是山火最嚴重的月份，但今年至今已有8,600場山火，燒毀創紀錄的6,400平方英里，並摧毀了約9,200座建築物，31人死亡。

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