美國大選｜紐約市警察用大聲公叫「特朗普2020」遭停職

（北美通訊）紐約市一名警察，周六晚在布魯克林（Brooklyn）附近巡邏時，用警車上的大聲公大叫支持特朗普連任的口號「特朗普2020（Trump 2020）」，涉嫌違反「警察必須保持政治立場」守則，遭當局停職。

事件目擊者贊堅斯-薩林（Eric Jenkins-Sahlin）表示，周六晚上約10時，他在寓所聽到有聲音說「特朗普2020」及一些對罵聲，後來他發現窗外有一名警員與市民衝突，並拍攝下來。片段中看到涉事警員利用大聲公廣播「特朗普2020」，又責罵旁觀者，說「來拍照，來錄影，放到Facebook上，放到YouTube上，玩得開心」，最後說了兩次「難纏的傢伙」（tough guy）。

紐約市警察局（NYPD）周日宣佈，涉事警員遭停職留薪，正接受調查。根據巡邏指南，當值或身穿制服的警員不能公開支持候選人，或發表政治上個人觀點和意見。 NYPD新聞部門在Twitter表明，對於影片內容感到關注，承諾會調查事件，強調當值警察不能牽涉政治。

NYPD局長謝伊（Dermot Shea）在Twitter表示，事件「百分之一百不可接受」。他指，執法機構不能牽涉政治，警方需要不分政見為所有紐約市民服務，紐約市民對警方的信任至為重要。

不過，紐約警佐協會（NYPD Sergeants Benevolent Association）反對當局停職決定，協會引用了在「黑人命可貴」（Black Lives Matter）示威中、NYPD總警司莫納漢（Terence Monahan）向抗議者單膝下跪的照片，表示「NYPD過去曾經讓警員發表政治或非正式聲明，沒有任何爭議，這次停職是非必要及反應過度」，該會反問「部門警長向抗議者單膝下跪而無受到任何處分，如果這次涉事的警員是支持拜登呢？」

紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）市長支持停職決定。他表示，任何當值警員發表政見，均會受到處分。目前仍然未知道這名警員將會被停職多久，以及當局會否作進一步處分。

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