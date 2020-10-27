麻生太郎：日本應建立經濟特區 取代香港正失去的金融地位

日本財務大臣麻生太郎表示，隨着香港的金融中心地位受中國打壓而逐步失去吸引力，日本有必要進一步探討成立經濟特區，吸引全球銀行業。

麻生太郎周二上午參加內閣會議後會見傳媒，指出中國造成的混亂局面，導致香港國際金融中心的作用正大幅減少或被削弱，而有能力取代香港的亞洲地點，必須具備開放和透明的性質，考慮到與倫敦和紐約的時差，「（商界）目光會投向日本」。

日本首相菅義偉周一在國會發表演說時，亦曾指希望推動日本設立國際金融中心。麻生太郎表示，若日本設立國際金融都市，「當然有助振興日本市場，我們已接到命令要迅速採取行動」。

麻生表示，如果日本想吸引全球金融業，便要鼓勵金融行政方面更多使用英文、簡化講求實體印章的行政程序，並透過修訂稅制和居留資格，鼓勵更多海外人才，亦要考慮生活環境和配套，「我們需要構想很多事情，包括設立經濟特區之類的東西」。

彭博社

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