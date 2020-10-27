淨網行動｜美法院再駁回政府上訴 續暫緩WeChat封殺令

美國第九巡迴上訴法院周一拒絕由司法部提出，即時把微信（WeChat）從國內應用程式商店下架的要求。

上訴法院法官在判詞中指出，涉及WeChat禁令的案件將在2021年1月開始審理，聯邦政府未能證明在案件等候期間會「遭受迫在眉睫、無法彌補的傷害」，因此拒絕司法部一方要求。微信母公司騰訊（TenCent）及商務部未有即時回應。

美國聯邦政府原定上月20日起封殺WeChat及另一中國手機應用程式TikTok，但「微信用戶聯盟」（The WeChat Users Alliance）早前入稟挑戰商務部的禁令。加州聯邦地方法官比勒（Laurel Beeler）比勒上月底頒下禁制令，叫停華府對WeChat的禁令，稱封殺WeChat對言論自由的打擊太大。

司法部其後要求比勒收回禁制令，批准華府立刻禁止蘋果和Google在美國的應用程式商店提供WeChat下載，但比勒上周五表明拒絕，司法部於是再入稟巡迴上訴法院。

司法部認為，TikTok和WeChat對美國的國家安全構成威脅，總統特朗普早前表示，這項禁令是為保護國家安全而採取的必要措施。

路透社／《蘋果》資料室

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