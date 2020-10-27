美國大選｜特朗普擬大選夜搞酒店派對 支持者捐款後可參加抽籤

美國總統特朗普將在大選當晚，在他名下位於首都華盛頓的特朗普國際酒店，與支持者舉行派對，一同等待選舉結果，其競選團隊近日已發出籌款電郵，以跟特朗普一起參加大選之夜派對的機會，鼓勵支持者捐款，外界批評他無視武漢肺炎傳播風險。

籌款電郵由特朗普署名，內容指支持者捐款後可參加抽籤，如被抽中將可前往華盛頓「到我最喜歡的酒店，參加特朗普團隊的大選夜派對」。特朗普長子唐納德（Donald Trump Jr.）早前在一項籌款上，也曾暗示將舉行選舉夜派對，他當時表示：「11月3日將會再載入史冊，因為我們將再多贏一個四年，這絕對是史詩級，而你們在場將令這錦上添花。」

華盛頓特區目前實施的防疫措施規定，聚會人數上限為50人，目前未知特朗普的選舉夜派對規模有多大，亦未知特朗普會現身多久，但華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）周一向記者指，她已聽說大選夜派對的計劃，會跟酒店保持聯絡。特朗普酒店在11月3日大選日前後的預約近期持續急增，普通客房一晚房租已升至1,200美元（約9,360港元），較近日房租高逾1.5倍。

特朗普曾多次無視防疫建議舉行大型聚會，包括在獨立日於白宮舉行慶祝活動，接待多達數百人，上月在玫瑰園為提名大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）舉行的記者會，更爆發「玫瑰園群組」，連特朗普自己也中招。巴雷特周一獲通過大法官提名後，特朗普預料會舉辦慶祝活動，鮑澤批評「你可以相信你感染武肺後，甚麼事都沒有發生，但或者你也會因此死亡」。

特朗普2017年上任總統後，他及共和黨全國委員會已最少花費740萬美元（約5,772萬港元），在特朗普旗下物業舉行籌款活動。位於華盛頓的非牟利組織「公民責任與道德」（Citizens for Responsibility and Ethics）副主席舍曼（Donald Sherman）形容，「特朗普在整個總統生涯，都在將納稅人、競選活動、特殊利益和外國政府的金錢，都送入他仍擁有的企業。在某程度上，選舉夜將是他以權謀私的頂峰。」

特朗普在2016年大選時，則選擇在家鄉紐約的希爾頓酒店等待結果，因為當地的特朗普國際酒店沒有足夠空間，無法容納大量支持者。

美聯社

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