武漢肺炎｜比利時列日四分一醫護確診 醫院要求無症狀繼續返工

歐洲武漢肺炎疫情近日反彈，比利時東部城市列日（Liege）當局為免當地醫療系統崩潰，即使存在嚴重傳播風險，仍要求確診的醫護人員如常工作。

英國廣播公司（BBC）報道，列日目前大約近四分一醫護人員因為感染武漢肺炎停工，但與此同時，當地10間醫院要求沒有病徵的確診員工繼續緊守崗位。

比利時醫學協會（Belgian Association of Medical Unions）主席德沃斯（Philippe Devos）無奈表示，即使明知此舉有明顯傳播風險，卻別無他法，否則當地醫療系統可能會在在數天內崩潰。

列日目前疫情相當嚴峻，平均每3人便有1人檢測呈陽性。當地醫院疲於應付，只能轉移患者至其他城市及取消非緊急手術。比利時衞生部長范德布魯克（Frank Vandenbroucke）早前警告，該國疫情已接近「海嘯」級別。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，比利時現時感染人數逾33萬宗，死亡人數逾萬。

英國廣播公司

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