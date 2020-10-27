美國大選｜俄亥俄特朗普鐵粉熱情 拜登支持者低調

外界視俄亥俄州為美國總統大選的指標，近數十年來候選人只要贏下這個搖擺州分，最終都能順利當選。中央社記者觀乎今屆大選，當地總統特朗普鐵粉熱情不減，而民主黨對手拜登支持者低調卻立場堅定。

自1960年以來，只要攻下俄亥俄州的總統候選人，最後都會成為白宮的主人，即使是近一百年的大選，俄亥俄州只曾兩次押錯注，因此候選人往往相當重視這個搖擺州分。

俄亥俄州曾經是美國的鋼鐵製造中心，但隨著企業遷出而逐漸沒落，成為「鐵鏽帶」（Rust Belt）的其中一個州分，同時該州以白人為主，多數人是虔誠的基督徒，因此特朗普的「美國優先」政策和被指力主白人至上，令他大受歡迎，4年前大選特朗普在當地取得52%選票，順利入主白宮。

今屆大選當地投票氣氛濃厚，在聖克萊爾斯維爾（Saint Clairsville）投票站外維護秩序的警長表示，由於當地的選民大多數是農民和工人，對政治相當熱衷，因此已有不少人提前投票，預料大選日前最後一個周末會繼續大排長龍。

選擇投給特朗普的人不約而同認為他在過去4年大大改善經濟，柯蒂斯（Curtis）2年前因為受傷而未能繼續做機械工，改為跟妻子經營餐廳，他認為特朗普任內改善了經濟，「大家都賺到錢」，而且他也同意收緊移民政策，移民必須自食其力而非靠政府資助，餐廳侍應斯蒂芬妮（Stephanie）也指因為特朗普的減稅政策，讓她買了房屋、有穩定工作，「這都要感謝特朗普」。

在小學工作的艾美（Amy）認為，特朗普是美國最需要的總統，因為他不是典型政客，而是真心愛美國。她進一步指，雖然美國受武漢肺炎疫情影響，但今年經濟仍是近年最佳，而且不認為特朗普在處理疫情的表現差，他已竭盡所能做好工作。

拜登的支持者相對低調得多，不願上鏡的約翰（John）表示在餐廳中不能高談闊論，因為周圍都是特朗普的支持者，其實這位銀行業退休人士對特朗普相當不滿，他指他那些純樸的朋友徹底被騙，以為特朗普是好人，以為會增加就業機會和製造業會回流，「特朗普是個大騙子」。

不過，約翰預期拜登會在超高票數的情況下，當選下任美國總統，而拜登將會修復過去4年的社會撕裂，妥善處理疫情，令一切回復正常。相反，特朗普支持者柯蒂斯被問及特朗曹能否連任時，他僅表示「只能期望」。

根據民調分析網站FiveThirtyEight，特朗普在俄亥俄州的支持率以51%微微領先有47%的拜登，與全國民調拜登坐擁更高支持度並不一致，未知今屆大選俄亥俄州能否繼續是大選結果的指標。

中央社

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