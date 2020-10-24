泰國抗爭●拆局｜精英階層論調似足香港「藍絲」 泰媒評論：既得利益者抗拒改變

泰國傳媒發表評論文章，指出隨著示威陣營提出修改憲法、改革王室、總理巴育下台等要求後，政府連日來開始採取多種強硬措施，包括關閉公共交通、審查獨立傳媒、清查小型書店、甚至圍捕示威者和反對派領袖等，但同樣值得關注的是，在這些鎮壓的背後，部分輿論開始彌漫精英階層的不滿情緒，在社交媒體上，諸如「改革時機未到」、「示威不是正確表達訴求的方法」、「抗爭只會激化社會分歧」、「示威者不懂政治」等等類似香港「藍絲」的說法陸續出現。《泰國問訊報》有評論質疑，當地的精英階層為了繼續壟斷利益而抗拒民主變革，這種做法雖有可能暫時平息抗爭，但卻無法消除社會之間的深層矛盾，同時亦會令泰國重蹈軍人政變的覆轍，對國家的長遠穩定沒有好處。

誰是泰國的精英階層？

泰國精英階層的定義雖然廣泛，但大致可形容為居住在城市的權貴，當中部分人更與王室或者政府有關，長年享受了種種利益。在這個群體中，雖然偶爾也有不同聲音，但大多數人都反對草根階層的抗爭，只希望維持現狀。

泰國精英政變文化

分析形容，泰國進入21世紀後，政治衝突都是圍繞精英與平民階層之間的矛盾而引發，兩個群體之間的利益分歧也極為明顯。根據瑞信（Credit Suisse）的研究，當地最富有的10%人口，壟斷了全國86%的財富，相反最貧窮的10%人口，財富比例近乎0%。數十年來維持這個狀況的，是由王室、軍方、官僚體系組成的「泰式民主」聯盟，因此從1992年至今，泰國雖然經歷過幾次軍政府執政，但始終沒有脫離這個模式。

在這個背景下，1997年泰國頒布新憲法，原意是讓普通百姓參與政治決策，擴大國家的民主基礎，但因為造就了前總理他信和泰愛泰黨所代表的農村資本家聯盟，因此也成為精英階層最大的惡夢。自此之後，泰國的政治精英便極力排斥「西方民主」，希望重回「泰式民主」的舊路。但對於年輕人為主的抗議陣營來說，「泰式民主」不但概念過時，而且無法長期持續，只會延續當地存在多年的極權和不平等。示威者普遍質疑，這套制度既然只讓少數人得益，還有什麼存在的價值？倒不如破舊立新開創未來。

泰國「藍絲」論調

就是因為這樣的環境，泰國精英階層繼承了以往的傳統思維，互聯網上出現的「事情比你們想像中複雜」、「人民不懂得自我管治」等論述，其實都只是婉轉地表達反對抗爭的意見。其中比較典型的一條Facebook留言說，泰國的示威者和香港的年輕人一樣，唱著《Do You Hear the People Sing》，但「他們不知道的是，1789年（法國大革命）後，窮人更窮了，也仍然沒有權利」。

澳洲國立大學的學者法瑞利（Nicholas Farrelley）回應說，這種言論正代表了泰國的「精英焦慮」，擔心引入民主後，國家的經濟情況只會惡化。事實上，泰國2013年爆發紅衫軍示威，為基層百姓爭取權益時，當地也有類似的論述，批評草根階層被少數人誤導，為了短期的利益而犧牲長遠穩定，精英階層也指責，反對派推翻文人政府後只會造成權力真空，需要軍方統領大局，變相透過這種思維將軍人政變合理化。

精英政變文化出路

評論文章形容，這次泰國的動盪令人想起1973、1992、2010年的各場運動，但「精英政變文化」的思維沒有改變，國家也難以進一步推動民主。不過這點並不代表泰國的民主運動注定失敗，反而證明權貴階級應該認真聆聽基層的訴求，不能貿然將對方視為無理取鬧的人，因為90%的國民都是平民，每年收入遠低於1萬美元（7.8萬港元），現有制度根本沒有保障他們的福祉。只有當統治精英願意了解基層的困境，才會認識到他們的抗爭也有道理，泰國才能走出政變的精英政變的循環。

《泰國問訊報》

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