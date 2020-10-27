穆罕默德漫畫風波｜伊斯蘭國家不滿馬克龍對抗激進穆斯林 埃爾多安號召抵制法國貨

伊斯蘭教先知穆罕默德漫畫所引發的風波繼續鬧大，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）要求對抗國內激進穆斯林，惹起伊斯蘭世界不滿，土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）周一在電視發表講話，嚴厲批評馬克龍的態度，並號召抵制法國貨。另外沙地阿拉伯也譴責漫畫冒犯先知穆罕默德，又批評當局將恐怖主義扯上伊斯蘭教，卻不回應穆斯林的不滿。

沙地外交部發聲明指，譴責任何形式的恐怖主義，相信是回應一名法國教師在課堂上展示相關漫畫後遭人當街斬首的事件，但聲明也強調：「言論和文化自由應是尊重、寬容與和平的燈塔，拒絕所有產生仇恨、暴力和極端主義等與共存矛盾的做法和行為。」另一方面，巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）周日在Twitter發文批評馬克龍「攻擊穆斯林」，科威特、約旦及卡塔爾有部份商店把法國貨下架，響應抵制法國貨的行動，孟加拉、伊拉克、利比亞及敘利亞等國亦爆發示威。

埃爾多安周一在電視發表講話，嚴厲批評法國總統馬克龍要求對抗國內激進穆斯林的態度，他在發言中號召抵制法國貨，「不要相信法國貨，不要購買它們」，他說穆斯林正面臨類似猶太人在二戰前的遭遇，認為「歐洲的領袖應告訴法國總統停止仇恨」。法國外交部則回應指，有關抵制法國貨的呼籲及相關示威必須結束，聲明指出「這些呼籲歪曲法國守護言論自由、宗教自由及拒絕任何仇恨的主張」，因此這些呼籲是毫無意義、需立即停止。

馬克龍較早時稱全球伊斯蘭教「陷入危機」，要向「伊斯蘭分離主義」宣戰，有意取締國內部份穆斯林社區，並將加強監管學校和由外資興建的清真寺。埃爾多安在過去的周末指馬克龍需接受精神病治療，言論被法國政府批評無法接受，召回駐土耳其大使。

歐洲國家的領袖紛紛表態支持法國，德國政府發言人塞伯特（Steffen Seibert）稱埃爾多安的言論屬「誹謗」和「完全不可接受」，外長馬斯（Heiko Maas）亦形容埃爾多安的攻擊是很壞的狀況；荷蘭首相呂特（Mark Rutte）稱荷蘭與法國捍衞歐盟共同價值，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）也表明「全面支持」馬克龍。

一名47歲初中歷史教師帕蒂（Samuel Paty）因在課堂上展示伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫，本月在學校外面，遭高呼「真主至大」的兇徒當街斬首，來自俄羅斯的18歲車臣兇徒其後被警員擊斃。馬克龍譴責「伊斯蘭恐怖分子襲擊」，表明「全國」團結做好捍衞教師的準備，聲言「蒙昧主義絕對不會得勝」。

英國廣播公司／英國《衞報》／《蘋果》資料室

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