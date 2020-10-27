泰國抗爭｜軍人總理與新世代的對立 年輕人︰不再忍受現狀了！

泰國自7月起爆發大規模示威，軍人出身的總理巴育（Prayuth Chan-ocha）曾宣佈曼谷進入緊急狀態，禁止5人以上集會，並逮捕學生領袖。不過民眾仍堅持上街，當中以年輕人為主，「年輕世代不再忍受現狀了！」，他們要求巴育下台、王室改革，震撼泰國政壇。面對民怨高漲，巴育取消緊急狀態，但仍拒絕下台，反問「我做錯了甚麼？」

過去的3個月，首都曼谷已有12次大型抗議活動。示威者要求巴育下台，提出3大訴求：解散國會、停止騷擾異見人士、修改軍方制訂的《憲法》。其後有學生再提出10點聲明，要求改革王室、遏制泰王的《憲法》權力、控制軍隊及王室財富等，但強調不尋求廢除君主制。

一場場透過社交媒體發動的示威，吸引成千上萬大學生和高中生參與。20歲的設計系學生品姆表示：「年輕世代不再忍受現狀了！」、「窮人越窮、富人越富！差距越來越大」。參加抗議的高中女生娜塔莉卡表示：「我們需要屬於人民的國家...我們要每個人都站出來，行使他們的權利、發聲表達一切。」

今次示威潮是泰國數十年來從未見過的，與去年撼動香港的反送中運動一樣，都是由年輕人帶頭挑戰威權。示威者高呼口號「巴育，滾開！」，更豎起3根手指，這手勢出自《飢餓遊戲》電影系列，如今已變成抗爭符號。

巴育拒絕示威者的訴求，並要求示威者父母照顧好孩子，「我不想看到任何壞結果」，又警告民眾不要違法，曼谷本月中更一度進入緊急狀態。當局捕逮部份示威人士，當傳媒追問被捕者狀況，巴育稱「我們已經相當仁慈了...如果讓他們隨心所欲示威，將變得很難往民主前進。」但民眾沒有退讓，更下最後通牒，要求巴育3天內下台，否則將發動更多示威。巴育期限屆滿後沒有辭職，民眾繼續示威，又去到德國大使館抗議，因局勢升溫，眾議院本周召開特別會議討論修憲。

學生領袖汶庫恩溫（Francis J. Bunkueanun Paothong）本月14日向駛過的王后車隊擺出3指手勢，結果被警方以「圖謀傷害泰國王后」罪名起訴，恐面臨16年或無期徒刑。如果他們的行為被認為會危及王后性命，甚至可能被判死刑。汶庫恩溫向警方自首，「我被控試圖傷害王后，我沒有那個意圖」。

年僅21歲的汶庫恩溫接受外媒VICE訪問時指，由於泰國人一直活在恐懼下，經過漫長時間，終於在全國串連起抗議運動，「泰國到處都有不公不義的事發生，是出於恐懼，以至於遲遲無法動員。然而，如今我們不再活在恐懼下，因為政府不能、也無法再擊敗我們！」

對年輕示威者而言，這次抗爭比以往更重要，他們正在對抗軍人在背後管治的政府。巴育自2014年奪權後，一直未落實恢復民主的承諾，年輕人眼見威權主義在東南亞興起，認為此刻是阻止泰國變成無限期軍人治國的機會，以免他們的公民自由和人權受侵犯。

政府官員涉貪，特權份子不受法令約束，加上武肺疫情重創旅遊業，泰國貧富差距加劇，年輕人對強調服從政府、傳統和君主制的氛圍感到沮喪。「人權觀察」泰國分部研究員順奈指，巴育無力處理經濟危機，尤其在疫情和學生示威雙重壓力夾擊下更顯艱難，政府內部已有要求他下台的聲音出現。

台灣《蘋果日報》

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