武漢肺炎●全球疫情｜法國確診病例超116萬擬提前宵禁 世衞：歐洲對抗疫情須加把勁

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過4,336萬，全球死亡人數超過115萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過863萬宗，死亡人數突破22.5萬人。印度確診人數突破790萬，位居全球第二，死亡人數超越11.9萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破539萬，死亡人數超過15.7萬。俄羅斯、法國、西班牙、阿根廷、哥倫比亞是另外五個確診宗數突破100萬的國家。

世衞：對抗疫情 歐洲須認真加把勁

世界衞生組織（WHO）官員今天表示，歐洲對武漢肺炎病毒必須「認真加把勁」，不過世衞依然樂觀地認為，歐洲各國毋須實施全國封鎖。

世衞主管武肺的流行病學家范科霍芙（Maria van Kerkhove）在網上簡報會被詢及歐洲病例不斷增加時說：「我們對於歐洲各國毋須實施所謂全國封鎖措施依然抱持希望。」

世衞突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）則說：「歐洲目前防疫措施遠遠落後，若要迎頭趕上疫情，就必須認真加把勁地採取措施。」

法國確診病例超116萬 官方考慮提前宵禁

法國周一單日新增確診病例為26,771例，周日不少檢測機構休息，新增確診病例數下降。累計確診病例突破116萬宗。法國累計死亡個案已增至35,018宗，周一新增257宗。

法國法國官方抗疫小組「科學委員會」主席德爾弗拉西（Jean-François Delfraissy）表示，目前法國處於艱難和嚴峻的疫情中，周日單日新增確診突破5萬宗，而科學委員會估計每日的實際新增確診患者可能達10萬。他還警告，第二波疫情可能比春季的第一波疫情更嚴重。

法國官方考慮提前宵禁開始時間等措施應對嚴峻的疫情形勢。法國目前考慮三種加強應對疫情的措施，包括：將宵禁由現在的晚上9點提前至晚上7點開始、周末封城、在疫情嚴重的地區採取局部封城。法國輿論認為，目前短期內比較有可能實施的措施是提前開始宵禁，但如果實行，將意味宵禁區域夜間的大部分經濟活動停止，因此官方仍持謹慎態度。德爾弗拉西也建議增強宵禁的力度，如延長宵禁時間、擴大宵禁區域等。

總統馬克龍將於周二、周三主持法國國防委員會會議，總理卡斯泰則將於該兩天分別主持法國各主要政黨領導人和國會議員代表會議，討論疫情應對措施。

英國沃靈頓市實施「第三級」封鎖

英國政府周一將西北部沃靈頓市（Warrington）列入疫情警報三級制中的最高級，周二凌晨起酒吧要暫停營業，家戶之間禁止交往。

路透社／法新社

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