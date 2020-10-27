韓媒︰北韓副外相不敵金與正親信 勞改三個月接受思想教育

南韓網媒《每日朝鮮》報道，北韓第一副外相崔善姬早前被勞動黨中央懲罰，要下鄉勞改三個月並接受思想教育，但現已官復原職。據悉，崔善姬是跟外相李善權爭奪對美外交路線的話語權，一度在權鬥中敗陣。

崔善姬敢於頂撞上司，源於其顯赫的家世，養父是北韓已故總理崔永林。受過西方教育的她更是北韓少數的「美國通」，近年深受最高領袖金正恩器重，分管對美談判工作。今年初，李善權入主外務省，二人不和之說不脛而走。

由於崔、李未能在涉美外交上採取一致政策，驚動了勞動黨高層，二人分別在7月上書中央，各自提交了建議。消息指，李借勢參了崔一本，指她早前向美國發表「毋須面對面對話」的聲明，遭美國特使比根打臉，華府否認有提出會面要求，李認為崔的失言，傷害了北韓的尊嚴。

消息指，黨中央整肅崔善姬，背後還有最高領袖金正恩的妹妹金與正的手影。金與正似乎對崔善姬不太放心，一直以李善權作制衡。不過，崔善姬如今復職，也表示她的對美路線已獲得平壤政府重新起用。

《每日朝鮮》

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