武漢肺炎｜禮來抗體藥對住院患者療效欠佳 被美國政府要求提前結束試驗

美國一款用於治療武漢肺炎的抗體藥，由於對住院患者效果欠佳，被美國政府官員要求提前結束試驗。

由禮來藥廠（Eli Lily）與加拿大生物科技公司AbCellera合作研發的LY-CoV555，獲美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）贊助，與治療總統特朗普的紐約「再生元」（Regeneron）藥廠「抗體雞尾酒」REGN-COV2類似。這類藥由一至兩種在實驗室和動物測試中最有效對抗武肺病毒的抗體混合而成。

禮來和再生元在各自研發的藥物進入最後階段試驗之際，都有向食物及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權。不過，禮來兩周前「為保障參與測試者的安全」，聽從臨床測試數據安全監察委員會（DSMB）建議，暫停LY-CoV555第三期臨床試驗。

禮來在聲明中表示，NIAID周一表示，LY-CoV555雖無安全問題，但能夠幫助住院病人的機會低。禮來亦表示留意到政府繼續在另一項研究中，測試LY-CoV555對防止輕度或中度病人入院或病情惡化的效果。

美聯社

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