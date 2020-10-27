武漢肺炎｜牛津疫苗人體測試 長者產生強大免疫反應

以往武漢肺炎的疫苗研究顯示，疫苗對年長人士起到的作用較低。但英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作臨床試驗研發的疫苗經測試後，發現長者接種了該款疫苗後，產生強大的免疫反應。

長者一向是感染武漢肺炎高危一族，加上其免疫系統退化，普遍認為現階段的武漢肺炎疫苗對他們起到的作用會很低。但牛津大學正研究的疫苗有可能衝破這個難關，根據疫苗一個主要針對56歲或以上人士的早期人體測試未公開數據顯示，雖然仍未能證明疫苗可以有效預防武漢肺炎，但發現在70歲以上志願者體內可以引發強大的抗體和T細胞（T cell）免疫反應。

這項發現日前被公佈，牛津大學的波拉德（Andrew Pollard）表示：「這是一個關鍵的里程碑，同時保證了這疫苗可以安全使用，在各個成人年齡層的兩種免疫系統，都可以引發很強免疫反應。」

阿斯利康的發言人也表示：「長者一直受到較嚴重的感染威脅，令人鼓舞是，長者和年輕人都出現相似的免疫反應，而長者的不良反應較低。」

牛津大學研究的疫苗目前已進入第三階段測試，在英國、美國、南非及巴西共有5萬名志願者正進行測試。其他科學家表示要等待完整的數據公佈後再進行評估，英國南安普敦大學的里德（Robert Read）強調，雖然未能證明疫苗可預防武漢肺炎，但認為結果「令人鼓舞」。

現時疫苗的研發分秒必爭，美國藥廠Moderna和輝瑞（Pfizer）的疫苗研究亦已進入最後階段，輝瑞和牛津大學皆期望在聖誕前可以推出疫苗。而英國衛生當局亦加緊疫苗推出後的準備工作，包括要求療養院提供注射首批疫苗的名單，以及計劃組織一支由專業醫護人員等組成的管理疫苗團隊。

英國《泰晤士報》/英國《每日郵報》

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