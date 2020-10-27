大法官人選｜特朗普選前勝一仗 巴雷特任命獲參議院確認

美國總統特朗普提名保守派法官巴雷特（Amy Coney Barrett）填補病逝的金斯柏格，參議院周一以52票贊成48票反對通過任命，競逐連任特朗普在大選前勝一仗。

參議院由共和黨控制，通過任命幾無懸念，共和黨議員聽到表決結果時拍掌慶祝。參議院為確保任命通過萬無一失，周日罕有開會限制辯論，以防反對在臨近大選時通過大法官任命的民主黨「拉布」。

參議院司法委員會上周五已在民主黨杯葛下，以12比0通過任命案，轉交全院表決。

從沒大法官提名在如此接近總統選舉日的情況下表決通過。金斯伯格上月18日因胰腺癌併發症逝世，特朗普火速提名48歲的巴雷特填補大法官空缺，希望參議院在大選前通過任命，既令最高法院內保守派大法官與自由派大法官比例由五比四變成六比三，亦使巴雷特能夠趕及審理涉及選舉的訴訟。特朗普如願以償。

路透社／法新社

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