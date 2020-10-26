華為危機｜孟晚舟再出庭爭取推翻引渡要求 聚焦美加涉濫用程序辯方將盤問證人

華為副董事長孟晚舟引渡案周一再到加拿大溫哥華卑詩省最高法院，爭取撤銷引渡令。一連五天的聆訊，焦點在於孟晚舟律師團指控加拿大與美國當局2018年12月在溫哥華國際機場逮捕她時濫用程序。辯方將會盤問皇家騎警和邊境服務局（CBSA）人員。

孟晚舟於2018年12月由香港前往溫哥華轉機時，加拿大警方基於美方此前發出的逮捕令逮捕了孟晚舟。孟晚舟被控違反美國對伊朗制裁令及及金融欺詐，向滙豐銀行隱瞞華為在伊朗的業務，導致滙豐觸犯美國對伊朗制裁禁令。孟晚舟否認指控，目前在溫哥華保釋候審，正試圖推翻美國提出的引渡要求。

孟晚舟的律師團宣稱加拿大當局與美國方面有不當交流，包括分享了孟晚舟電子設備的辨識細節。加拿大對此予以否認，並提供了參與逮捕孟晚舟的皇家騎警的誓章。

辯方本周將試圖說服法官霍姆斯（Heather Holmes），皇家騎警和CBSA人員在溫哥華機場盤問她和搜查她的電子設備三小時，是違反她的權利；將她手機、手提電腦等電子設備內的資料轉告聯邦調查局（FBI），是違反《加拿大權利與自由憲章》。孟的代表律師指，美加當局「串謀拖延拘捕孟晚舟，試圖取得有助美國控告她欺詐的資料」。

辯方將盤問皇家騎警和CBSA人員，下月底將傳召專家作證。

一名熟悉華為策略的消息人士稱，辯方本周提出的重點是美國官員涉嫌參與逮捕孟晚舟，加拿大方面的疏漏或不當披露，以及皇家騎警誓章與加拿大司法部被迫披露的電郵之間的出入。

多倫多引渡訴訟律師阿德勒（Leo Adler）稱，在引渡案件中傳召證人「非常、非常不尋常」，尤其是雙方都可以盤問證人。

法新社／路透社

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