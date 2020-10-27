種族歧視｜美國亞裔經紀豪言「無黑鬼地區」 遭拘捕、解僱

（北美通訊）美國一名非裔網紅在亞利桑那州斯科茨代爾（Scottsdale）街頭拍攝影片時，被一名亞裔地產經紀截停。這名經紀豪言「自己就是種族歧視者」，並向他表示該處是「無黑鬼地區（No Nigger Zone）」，要求他離去。事後，該名經紀遭當地警方拘捕，以及遭地產公司解僱。

網名「LilAjDre」的非裔網紅，日前在斯科茨代爾街頭錄影時，遭到地產經紀Paul Ng上前向他查問「為甚麼要在這裏拍攝」，又指「這是我居住的地方」。「LilAjDre」向他表示，他同樣住在這個城市，拍攝與他無關，反問「知不知道這個世界上，有很多白人是種族歧視者？」

Paul Ng表示「不知道」後，不但重覆兩次說「我就是種族歧視者」，更指該處是「無黑鬼地區（No Nigger Zone）」。「LilAjDre」夾雜粗口警告Paul Ng不要傷害他和攝影師，並叫他退後一步，不要再靠近。Paul Ng隨後走開，指著廣場上面說「看到嗎？這裏是『無黑鬼地區』。」

片段上載到Youtube後，出口傷人的Paul Ng被網民起底，並發現他是當地羅斯里昂蘇富比（Russ Lyon Sotheby’s International Realty）地產公司獨立經紀。羅斯里昂蘇富比在網站發表聲明，指公司不接受種族歧視評論，已立即與他解約。斯科茨代爾警察局表示，已以涉嫌行為不檢（disorderly conduct）罪名把Paul Ng拘捕。

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