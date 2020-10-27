天下圍中｜蓬佩奧抵印晤蘇杰生 討論「區域安全問題」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）展開亞洲國訪問，周一在首站印度和當地官員展開會談。他曾表示，此行重點在關注中國構成的威脅。

蓬佩奧印度之行首個活動是和印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）進行會談並共進晚餐，蘇杰生推文指出，美、印剛建立的結盟關係「在各方面都有巨大發展」。美國國務院表示，蓬佩奧和蘇杰生討論了「區域安全問題」以及在武漢肺炎疫苗事宜上合作。

蓬佩奧和同行的美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）將在周二會晤印度總理莫迪（Narendra Modi），並與蘇杰生和印度國防部長辛格（Rajnath Singh）舉行「2加2」會談。印度6月曾與中國在喜馬拉雅邊界地區發生衝突，目前雙方關係緊張。鑑於入冬後印軍有可能要在喜馬拉雅山區嚴寒天氣下與中國解放軍對峙，印度將向美國提出對禦寒裝備的需求。

官員指出，預期美、印雙方會就地理空間情報共享簽署協定，為美國交付精密導彈技術舖路。埃斯珀還將商討促進兩國軍隊合作的方法，包括情報共享、加強聯合演習和軍售，F-18戰機。

中國近年擴大在印度洋的影響力，蓬佩奧之後轉到斯里蘭卡、馬爾代夫、印尼三個在印度洋海上交通起重要作用的國家訪問。蓬佩奧出發前表示，此行會討論自由世界國家如何合作阻擋中國共產黨帶來的威脅。

法新社

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