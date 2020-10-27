天下圍中｜美印軍事協議分享衞星數據 蓬佩奧批中共威脅自由及安全

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）正展開亞洲四國訪問，周二聯同國防部長埃斯珀（Mark Esper），與印度總理莫迪（Narendra Modi）等官員會談。印度國防部表示，雙方將簽署軍事協議，共享衞星數據。蓬佩奧會前點名批評中國共產黨威脅安全和自由，會跟印度合作對抗，締造區內和平。

蓬佩奧和埃斯珀在周二，與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）和國防部長辛格（Rajnath Singh）舉行「2+2」會談。蓬佩奧會前稱，雙方將討論共同關注的議題，「包括合作應對那場源自武漢的疫情、對抗中國共產黨對安全和自由的威脅，還有締造區內和平穩定。」埃斯珀表示美國期望加強與印度合作，應對現時的挑戰，確保印太地區自由開放。

美國和印度周二稍後會簽訂新的軍事合作協議《地理及太空基本交流和合作協定》（BECA），美國會向印度分享最高機密的衞星和遙感數據，包括更精細的全球定位系統（GPS ）資料，估計有助印度提高導彈打擊精確度，並改善軍隊部署。協議亦授權美國各印度出售戰機時，可裝配更先進的導航系統，預料將有利美國游說印度購買更多F-18戰機。

隨着中國在印太地區影響力越來越大，無論美國總統選舉結果如何，美印關係亦正處於關鍵時刻。中印邊境的緊張局勢持續多月，估計印度有意向美國購買更多禦寒裝備，準備在喜馬拉雅山區嚴寒天氣下與中方對峙。

在訪問印度之後，蓬佩奧將轉到斯里蘭卡、馬爾代夫、印尼三個南亞及東南亞國家訪問，其中斯里蘭卡和馬爾代夫均是中國近年積極投資的對象，。蓬佩奧本月初在東京與日本、澳洲、印度外交部長舉行的四方安全對話，也被視為擴大合作以抗衡中國。

另外，美國國務院周一亦批准對台灣出售100套波音生產的「魚叉」（Harpoon）岸防導彈系統，價值24億美元（187億港元）。國務院表示，「魚叉」系統有助改善採購者的安全，協助維持地區政治穩定、軍事平衡、經濟發展。

美聯社／法新社／《蘋果》資料室

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