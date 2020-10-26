美對台軍售｜美批准對台售100套「魚叉」岸防導彈系統 價值$187億

美國國務院周一批准對台灣出售100套波音公司生產的「魚叉」（Harpoon）岸防導彈系統，價值24億美元（187億港元）。

國務院表示，「魚叉」系統有助改善採購者的安全，協助維持地區政治穩定、軍事平衡、經濟發展。

台灣國防資深人士早前透露，政府將向美方爭取更多數量的岸置魚叉導彈，作為台灣「岸防巡航導彈系統」（Coastal Defense Cruise Missile， CDCM），並搭配台軍現有的岸置型雄二、雄三反艦導彈，可將擊殺共艦率從50%提升至70%，確保台海安全。

路透社早前報道，美國近期將對台出售7項軍備。美國國防安全合作署（DSCA）上周三表示，國務院已經批准對出售波音生產的遠程陸攻導彈（SLAM-ER）、洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）生產的遠程精準火力打擊系統「海馬斯」（HIMARS）與F-16新式偵照莢艙（MS-110），並已正式知會國會。

除了上述武器，美國還計劃對台出售MQ-9先進無人機、智慧水雷、M109A6自走榴彈炮等。

特朗普政府一再對台軍售，中國外交部周一宣佈對三間美國軍火商，包括洛歇馬丁（Lockheed Martin）、波音國防系統（Boeing Defense）及雷神公司（Raytheon），及在對台軍售中「發揮惡劣作用的美國有關個人和實體」實施制裁。

路透社／美聯社

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