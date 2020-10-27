美國大選｜狂人領袖顛覆總統定義 回顧特朗普任內功過

（北美通訊）美國第45任總統特朗普（Donald Trump）任期即將完結，他過去四年的政績，不同人有不同看法。支持他的人認為，特朗普真正為美國人著想，其任內經濟好轉、失業率創新低；不喜歡他的指特朗普滿口謊言、撕裂社會。實際上，大部份人對特朗普的印象，流於他的出位行為和言論，但隨著日子有功，部份美國人開始認真評價這位美國總統。

特朗普未選總統前已經是名流，主持過熱門真人騷，美國人普遍都認識他，並習慣對他的私生活評頭品足。這種風氣延續至他入主白宮後，傳媒仍然樂於挖他和其家族負面新聞。隨著特朗普不斷指控部份傳媒是「假記者」報道「假新聞」，主流傳媒對他越來越不留情面。對特朗普有利的消息低調處理，負面新聞就大報特報。

公平地說，過去四年特朗普政績不少，如減稅、委任保守派法官、改革刑法、簽署打擊「鴉片類藥物危機」法案、催促北約成員國分攤更多經費、提高薪酬等都一一兌現。若落在任何一位前總統上，可能已被歌功頌德，但發生在特朗普上只會帶來批判。

例如美國失業率年初曾低見3.5%，創50年最低水平，但主流傳媒認為，這個下跌趨勢源於前總統奧巴馬，不應歸功於特朗普。另一個例子是，特朗普上任後美國增加50萬個製造業就業職位，但因為他當初豪言會創造70萬個， 左派傳媒把重點放在尚未達標的20萬個，指控他「失敗」。

特朗普政敵民主黨更是「逢侵必反」，除了一些大事大非的議題，共和民主兩黨幾乎沒有合作。在2018年，民主黨奪回眾議院控制權後，更加同特朗普對著幹。總統每年到眾議院發表國情咨文，本來是美國政壇年度盛事，今年卻變成一齣韓式狗血劇。當時已被眾議院通過彈劾的特朗普，全場與眾議院議長、民主黨籍的佩洛西（Nancy Pelosi）零交流，佩洛西更在他演講後，即場撕毀國情咨文文本，加州和紐約州眾議員都杯葛活動未有出席。

對外關係上，特朗普打著「美國優先」旗號，推翻多項被視為奧巴馬功績的外交協議，如伊朗核協議、巴黎氣候變化協定、與古巴關係正常化等；甚至與世界組織如聯合國、世界衞生組織關係惡化。他推出偏袒以色列的中東和平新計劃，一手主導以色列和阿聯酋、巴林、蘇丹修好，提升原本被中東孤立的以色列地位，等同令巴勒斯坦邊緣化。

對盟國亦不留情面，他要求重新談判北美自由貿易協定，催促其他北約國家分擔更多軍費。在特朗普管治下，美國不再是世界警察，而是斤斤計較、不容別人佔便宜的國家。不過，美國是否從中得益，暫時難下結論，他指控中國盜竊知識產權和貿易逆差問題，對中國發動貿易戰，結果是兩敗俱傷。

除了貿易戰，中國輸出武漢肺炎、南海和台海局勢緊張等，使特朗普和他的前「好友」，中國國家主席習近平關係越來越疏離。川普月初患上武漢肺炎，央視報導習近平曾致電慰問，但特朗普在月中表示，因為不想和習近平對話，已有一段時間沒有他傾談。不過，他不肯透露習近平有沒有主動找他。

本來親密、但越走越遠的還有美國宿敵政權領導人，北韓領袖金正恩。特朗普與金正恩舉行領導人峰會，甚至在板門店踏足北韓領土，絕對應該記入史冊。但他與金正恩會面三次，仍未能就北韓無核化等議題達成共識，美朝關係更一度陷僵局。而他的競選對手拜登，則批評「特金會」將北韓發展核武「合理化」，更指特朗普與「暴徒」（thug）結伴。

至於另一美國宿敵政權俄羅斯，特朗普被指「通俄」的指控，纏繞四年揮之不去。特別檢察官米勒（Robert Mueller）經過兩年獨立調查，找不到勾結證據，但不等於民主黨和左派傳媒認同特朗普無辜。《紐約時報》上月底刊出評論，繼續渲染指特朗普天生對獨裁者有特別好感，因此對俄羅斯總統普京諂媚逢迎，背後原因是需要緊急財政援助。

或許特朗普終於意識到自己的「出位行為」，會令他的政績大打折扣。最近他終於低頭，在接受專訪時說，如果成功連任，會考慮改改脾氣，又說想要變得符合政治正確，「把大家團結起來」。這番說話會否像四年前的競選承諾一樣「說得出便做得到」，大家不妨拭目以待。

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