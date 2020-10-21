美國大選直擊｜專訪｜在美港人力撐特朗普 「邊個幫到香港就投邊個」

北京強推「港版國安法」被指打壓香港自由與人權，最終美國宣佈制裁11名中港官員作反制，故今年美國總統大選令港人份外關注。《蘋果》採訪有份投票的紐約港人，有港人直言以往他們對總統選舉並不熱衷，今年卻估計有多達7至8成港人支持特朗普，他們擔心拜登上場改變中美形勢，希望特朗普連任並以強硬手段對抗中共，但有港人坦言投選特朗普亦有掙扎，因在不少議題上未必認同其做法，但香港議題當前，「邊個幫到香港就投邊個。」

記者 鍾雅宜、何家達、林偉誠 美國直擊

一直聲援香港反送中運動的紐約港人組織「NY4HK」負責人楊錦霞稱，今年在紐約的港人社區，討論大選的氣氛屬有史以來最熱烈，「無論係傾偈或者網上，（港人）好興奮咁提出主張」。她坦言4年前特朗普於港人群體之中支持度不高，但今年支持度明顯增加，甚至若有人批評特朗普均可能惹來反彈，「群情好洶湧」，相信與去年反送中運動有關，有支持民主黨多年的港人更轉投特朗普並成超級「侵粉」，經常參與其集會。

楊錦霞稱，不少港人除了因為特朗普對香港官員等行動，亦因為國務卿蓬佩奧屬鷹派人物，對中共態度特別強硬，包括經濟貿易上，早前更下令關閉孔子學院。她稱：「去年運動都令香港不少人認為特朗普支持香港，加上他表明指病毒由大陸傳入等，對華態度強硬」，她粗略估計身邊「10個港人有7、8個都支持特朗普」。

她坦言不少人認為民主黨候選人拜登似與中國友好，「都有啲擔心拜登上場後，形勢會轉變」，甚至對香港議題關注度減少，但她稱總統的決定一般要經參眾兩院通過，故港人游說組織香港民主委員會（HKDC）等在選舉後仍會繼續進行兩黨遊說，不會只偏重任何一方。

楊亦稱，有港人對於投選特朗普感矛盾，「佢言行舉止突出、甚至有啲唔夠尊重，對科學亦唔認同」，處理武漢肺炎疫情亦做得不好，但其出奇不意的方式令中共不知如何應對，她相信中共害怕他多做4年總統；因此為對抗中共，不少在美港人均支持特朗普，「因為佢幫緊香港，呢樣最大。」

80後港人選民Candy自小隨家人赴美，她同樣十分關心今次大選。她笑言以往港人如「港豬」，對政治關心度低，但今年討論氣氛特別熱烈，「好多人會投票畀特朗普，認為佢救到香港嘅希望大啲；但亦有人認為佢唔太幫香港，只當香港係一隻棋子。」

她稱不滿特朗普削減醫療開支而轉投於軍事方面，亦令種族歧視情況惡化，不少人均討厭亞洲人，在處理武漢肺炎疫情亦完全不合格，但她不得不否認，民主黨執政時較多與中國合作，「令美國弱勢，好多美國產品都係中國製造，但特朗普上任之後明顯少咗。」而拜登態度明顯較親中，「好似揀兩個爛橙」，故對如何投票仍「十五十六」，不過估計最後「邊個幫到香港多啲就投邊個」。

不少人將美國制裁香港官員歸功於特朗普，Candy亦稱其實制裁名單「不少港人有幫手，將民主法案推上去，完全唔係特朗普嘅功勞，只要兩黨有共識就可以推」，她坦言相信中美關係短期未必能改善，「希望繼續咁落去」。

去年9月曾回港參加反送中示威的她直言「第一次感受到香港人可以咁團結」，但同時感受到運動對港人的情緒折磨，令港人越來越壓抑，她直言慶幸當時曾回港，「畀自己留下回憶」，因現時《國安法》陰霾下，她亦曾憂慮是否以後都不能回港，「會擔心如果我發聲，會唔會返唔到香港，被中共通緝」。

不過，她事後回想，「唔明白點解隔咁遠、我仲要驚呢條國安法，佢無明文規定我哋唔可以唱《願榮光歸香港》，點解要被噤聲？我後來又覺得無咩好驚，因為香港人需要多一把聲。」

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