美國大選｜小布殊前文膽斥有美媒雙重標準 指「不刁難拜登」成報道選舉新標準

美國有傳媒披露聲稱是民主黨總統候選人拜登的兒子亨特（Hunter Biden）手提電腦中的電郵，從而揭發拜登家族與烏克蘭和中國的利益轇轕，以至拜登的利益衝突甚至說謊嫌疑。不過，美國一些傳媒被指刻意對這宗「電郵門」醜聞輕描淡寫甚至視若無睹，前總統喬治布殊的前文膽麥偉林（William McGurn）周二在《華爾街日報》撰文《Saving Private Biden》批評有傳媒雙重標準，「善待」拜登，沒有對他窮追猛打。

麥偉林指出，2016年特朗普競選時已遭部份傳媒的偏頗報道針對，但仍無法阻止特朗普勝選，於是在今年「加料」幫特朗普的對手：不刁難拜登。

麥偉林指亨特與中國和烏克蘭做生意賺大錢，甚至曾隨以副總統身份訪華的父親乘「空軍二號」專機，拜登一直迴避相關問題，或說從沒過問亨特的海外生意業務，又指所謂他兒子的電郵是俄羅斯發放來干預大選的假消息，惟亨特生意拍檔博布林斯基（Tony Bobulinski）上周挺身印證電郵內容真確無誤，並深信拜登確有涉足其家族生意，而美國情報部門亦指無證據電郵曝光是俄羅斯所為。

麥偉林說，拜登還未作出「電郵是假」、「手提電腦不是亨特」之類的辯解，因為傳媒根本沒有追問過他，故他也從無需要給那些答案。

麥偉林也批評Twitter和Facebook等社交網站，竟把「電郵門」報道當假新聞，連同爆料的《紐約郵報》一起予以禁制，指出兩個社交平台「似是擔心拜登無力應付問題，也無信心美國人能夠面對拜登的答案」。

麥偉林認為，美國一些傳媒以「不見」、「不聞」、「不言」手法處理有關拜登的醜聞，其實始於5月前參議院職員里德（Tara Reade）指控拜登1993年性侵她。麥偉林指《紐約時報》在里德提出指控後19日才有報道，但2018年特朗普提名出任最高法院大法官的卡瓦納（Brett Kavanaugh），被女子斯韋特尼克（Julie Swetnick）指控30多年前遭卡瓦納強姦，《紐時》即日報道。

麥偉林在文中指出，記者的天職是追問難題，無懼乞人憎，而刁難亦應一視同仁。他指本月中拜登與特朗普分別出席答問大會，特朗普面對惡形惡相的全國廣播公司主持，拜登則與美國廣播公司主持「閒談」。拜登5月失言指那些對於在大選投票給他還是總統特朗普猶豫不決的黑人「不是黑人」，記者沒有追究，但記者; 經常要特朗普譴責白人至上主義者。

麥偉林寫道：「民調顯示逾半受訪美國人說過去四年生活改善了，仍有這麼多人表示不喜歡特朗普的個性和喜怒無常，不會投他一票，問特朗普為何，不算偏頗。」

美國《華爾街日報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！