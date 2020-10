中美角力│《新聞周刊》：習近平密謀顛覆美國 600統戰組織滲透分化 野心不止於影響大選

美國大選一周後舉行,最新一期《新聞周刊》(Newsweek)報道,以「習近平密謀顛覆美國:600個擔心中國的理由」為封面標題,說明中共野心不只是影響大選結果。

在歷經4個月調查,訪問20餘名分析家、政府官員和美中事務專家後,《新聞周刊》周二在網上刊出獨家報道,標題為「全美600個中共相關團體致力發揮影響力 野心超越大選」。作者是德國外交關係理事會(German Council on Foreign Relations)資深研究員狄雨霏(Didi Kirsten Tatlow)。

報道指出,與中共相關的社交平台假賬號早已加強活動。今年夏天,Twitter與其他社交平台出現一些「網友」熱衷批評美國政治和社會。乍看之下這些內容與一般推文並無二致,但偶爾冒出的中文字露出了馬腳,原來這些「網友」是機器人或水軍,背後藏鏡人是與中國有關的團體。澳洲戰略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute)國際網絡政策中心(International Cyber Policy Centre)今夏曾分析數千篇類似Twitter和facebook帖文。該中心形容,這項計劃是「華語行為人發起的跨平台造謠活動,且大體上與中華人民共和國詆毀美國聲譽的政治目標一致」。

然而這些多半源自中國的活動與俄羅斯2016年干預美國大選、支持特朗普很不一樣,似乎未明顯傾向單一候選人。這些帖文也沒有明確黨派傾向,同時支持「黑人命可貴」(Black Lives Matter)和「警察命可貴」(Blue Lives Matter)活動。帖文並經常分享《紐約時報》(The New York Times)、MSNBC等真實新聞來源,再附上強調美國種族分歧與不平等的民權組織帖文。

澳洲政治分析家兼中共全球影響力專家加諾(John Garnaut)表示,中國並非複製俄國做法,而採取「改用途而不打碎」手法。換言之,專家認為中共不是要摧毀美國,而是從內部改變或顛覆美國,培養對中國的正面看法,將中國與「一團糟」的美國對比。

美國國家反情報與安全中心(National Counterintelligence and Security Center)主任伊萬尼納(William Evanina)也說,中國活動目的似乎是「形塑美國政策環境、向觀點不符中國利益的政治人物施壓、使批評者改觀或反駁批評」。喬治城大學(Georgetown University)安全與新興技術中心(Center for Security and Emerging Technology)高級研究員、前東亞地區國家反情報活動官員普格里希(Anna Puglisi)表示,中共「非常堅定、非常有組織」。「我們(美國人)不這麼想,這跟美國人看世界的方式相悖。」

《新聞周刊》指出,這些跟大選假賬號活動,不過是中國活動的冰山一角。中共及其他政府相關實體早已在美國聯邦、各州和地方層級開闢多重管道,培養有利北京政經利益和野心的條件和人際聯繫。加諾表示,這些管道遍佈商界、大學、智庫、社會和文化團體、華人組織、中文傳媒與WeChat上。

據《新聞周刊》統計,全美有600個與中共「統一戰線」系統有關的組織,包括至少83個同鄉會、10個「中國援助中心」、32個商會、13個華語傳媒品牌、38個宣揚「和平統一台灣」的組織、5個「友好協會」,以及其他129個教育文化團體。美國境內70個中國專業人士協會中,大約一半也跟「統戰」網絡有關。此外,美國還有265個中國學生學者聯合會,它們經常透過中國領事館教育事務官員與中共政治掛勾。

這些組織涉及的層面極廣,包括社交或商業聚會、建立有利北京的政經關係等。近期有報道指民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)之子亨特(Hunter Biden),與亟欲和拜登搭上線的中國能源公司有商業交易,以及特朗普有中國秘密賬戶等,都只是讓觀察家憂心的最新案例。

這些組織也被控涉及大規模經濟間諜活動。美國聯邦調查局(FBI)局長克里斯托弗雷(Christopher Wray)今夏曾在智庫「哈德遜研究所」(Hudson Institute)表示,FBI每10小時就開啟一項與中國有關的調查;全美現有近5,000宗反間諜活動案件中,幾乎一半跟中國有關。

美國智庫「詹姆斯城基金會」(Jamestown Foundation)研究員費達蘇克(Ryan Fedasiuk)表示,中國去年的統戰預算超過26億美元(約202億港元),其中有6億美元(約46.8億港元)專門用於針對海外中國社區和外國人工作,統戰部的總預算超出中國外交部全年預算。

美國《新聞周刊》

