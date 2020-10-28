特擬競選夜自家酒店開P

特朗普出任美國總統以來，多次被指利用公職為他的集團謀利。大選臨近，他也不避嫌，擬在首都華盛頓的特朗普國際酒店舉行大選夜派對。

特朗普競選陣營近日以他的名義發出籌款電郵，指捐款者抽獎後有機會在華盛頓「我的最愛酒店，加入特朗普團隊的大選夜派對」。白宮和競選團隊未有確認是否在特朗普國際酒店搞派對，該酒店在下周二大選日前後的11月1至4日房間已訂滿，之前數天的普通房一晚最低特價租金達1,116美元（8,704港元），是平日的2.3倍。自特朗普2017年上任，外國領袖、保守派支持者和政府官員，都將該酒店的大堂當成非正式總統會所。特朗普競選團隊與共和黨全國委員會，也多次在該酒店舉辦籌款活動，整體上為特朗普品牌的物業，提供逾740萬美元（5,772萬港元）收入。

規模未知 限聚令難管

「華盛頓責任與道德公民」監察組織副總監舍曼批評：「特朗普在整個總統任期，都將納稅人公帑、競選陣營、特殊利益和外國政府的錢，引導至他仍擁有的生意，大選夜將成他自我交易的高峯。」

然而，大選夜派對規模可以有多大，暫未明朗。華盛頓市政府為武漢肺炎控疫頒下50人限聚令，但管不到聯邦物業，特朗普多次在白宮舉行活動都沒遵守。華盛頓特朗普國際酒店原為舊郵政大樓，特朗普向聯邦政府租借改為酒店。

美聯社