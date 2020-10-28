馬克龍藉打壓穆斯林谷民望

馬克龍近期除了發表刺激伊斯蘭世界的言論，又擬立法規管助長「伊斯蘭分離主義」的活動和風俗，被指摘以世俗主義為名打壓伊斯蘭教。分析認為，馬克龍希望藉此挽救民意為兩年後的大選準備，以及推動他以法國為歐洲領袖的外交戰略。

刻意觸動埃爾多安神經

法國自1905年通過法律確立政教分離以來一直堅持世俗主義，惟近年國內穆斯林人口驟增，少數部份保守穆斯林更認為伊斯蘭教法應高於共和國法律，導致有輿論懷疑世俗主義與伊斯蘭教相悖，指控伊斯蘭分離主義有反社會危險。

在這思潮下，馬克龍計劃立法規管不符合共和國法律的伊斯蘭習俗，又發表挺先知穆罕默德肖像的言論。這些無差異針對穆斯林的政策和立場不但被指摘是藉故打壓伊斯蘭教和仇恨穆斯林，更惹來土耳其等穆斯林國家圍攻。

馬克龍選擇在此時作出這些具爭議的舉動，原因之一可能是為兩年後競逐連任準備。民調顯示，他近期支持度與極右馬林勒龐相若，不少分析估計馬林勒龐很有可能如上屆一樣是他次輪投票的對手，故他現時須計劃吸納右派票源增加勝算，而對伊斯蘭教採取強硬政策相信就是有效方法。

另外，馬克龍曾警告正走向獨裁的土耳其逐漸威脅歐洲安全，分析認為他刻意觸動埃爾多安的神經，能在世界舞台上展示他是歐洲利益的捍衞者。而土耳其正面對經濟困境和多條外交戰線，埃爾多安或會在壓力下屈服。

英國《衞報》