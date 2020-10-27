穆罕默德漫畫風波｜接炸彈恐嚇又發現一袋子彈 巴黎凱旋門與鐵塔一帶先後疏散

法國巴黎凱旋門及埃菲爾鐵塔一帶周二因為收到炸彈恐嚇而要疏散。

警方表示，凱旋門附近地鐵站亦要疏散。鐵塔附近的戰神公園亦因為發現一袋子彈而一度要疏散。法國傳媒報道，袋中有幾百粒子彈。

法國多處近期接到炸彈恐嚇，里昂車站和埃菲爾鐵塔分別在上周和上月因炸彈恐嚇而要疏散，事後證實是虛驚。

法國中學教師帕蒂（Samuel Paty）本月中在巴黎市郊遭18歲車臣裔穆斯林少年安佐羅夫（Aboulakh Anzorov）當街斬首，抗議在課堂上展示伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫。事件令法國人心惶惶。

總統馬克龍上周三在帕蒂官方悼念儀式演說中，表示「不會放棄政治諷刺畫」，為言論自由和法國的世俗主義原則辯護，矢言將繼續對抗「伊斯蘭分裂主義」。那番言論激起一些穆斯林人口佔多數的國家不滿，上周五展開抵制法國貨行動。土耳其總統埃爾多安上周六指出，馬克龍對穆斯林有意見，應該「去看精神科做檢查」。該番嚴厲措詞引發法國史無前例召回駐土耳其大使法國史上首次召回駐土耳其大使，使得兩國本已緊張的關係再度升溫。埃爾多安周一呼籲土耳其人「別相信法國貨，不要買法國貨」，因為「法國有人說『不要買土耳其商標產品』」。

伊朗、約旦與科威特許多民眾都響應抵制法貨活動，上周末多數商店都將法國商品退貨。卡塔爾大學也以「蓄意傷害伊斯蘭及其象徵」為由，延後法國文化周的活動。孟加拉約4萬人周二在首都達卡遊行，要求抵制法國貨。

路透社／英國廣播公司／中央社

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